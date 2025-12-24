El Departamento de Estado le prohíbe la entrada a EEUU a europeos cómplices de censurar la libertad de expresión

Publicado por Sabrina Martin 23 de diciembre, 2025

El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones migratorias contra cinco ciudadanos extranjeros acusados de haber liderado o promovido esfuerzos coordinados para presionar a plataformas estadounidenses con el objetivo de censurar opiniones protegidas por la libertad de expresión. El Departamento de Estado confirmó que las medidas forman parte de la política exterior del presidente Donald Trump, centrada en la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la censura ejercida desde el extranjero.

Las sanciones consisten en restricciones de visa que prohíben la entrada de los sancionados a territorio estadounidense. El Departamento de Estado precisó que no se trata de sanciones financieras, sino de una acción dirigida a limitar el acceso al país de personas cuyas actividades podrían tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.

Una advertencia contra la censura transnacional

La subsecretaria de Estado Sarah B. Rogers afirmó que estas acciones refuerzan una “línea roja” clara frente a la censura extraterritorial del discurso estadounidense. “Si dedicas tu carrera a fomentar la censura de la libertad de expresión estadounidense, no eres bienvenido en suelo estadounidense”, señaló.

Según el comunicado oficial, los sancionados forman parte de un ecosistema internacional integrado por reguladores, activistas y organizaciones no gubernamentales que han buscado influir en la moderación de contenidos de empresas y ciudadanos estadounidenses. Washington sostiene que estos esfuerzos han tenido como objetivo directo la supresión de opiniones legales en Estados Unidos, elevando el asunto a un problema de política exterior.

Figuras vinculadas a la Ley de Servicios Digitales

Entre los sancionados figura Thierry Breton, excomisario europeo y uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. El Departamento de Estado lo vincula a acciones realizadas en 2024, cuando recurrió a ese marco regulatorio para advertir a la plataforma X antes de una entrevista en directo entre Elon Musk y el entonces candidato presidencial Donald Trump.

También fueron sancionadas Clare Melford, directora del Índice Global de Desinformación, así como Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, dirigentes de la organización alemana HateAid. Estas entidades han operado como “denunciantes de confianza” bajo la DSA, un rol que les permite señalar contenidos y solicitar acceso a datos de plataformas digitales. “Esta ONG utilizó dinero de los contribuyentes para promover la censura y la inclusión en listas negras de la prensa y el discurso estadounidenses”, afirmó Rogers.

Asimismo, la subsecretaria señaló que entre los cinco sancionados se encuentra Imran Ahmed, a quien describió como un “colaborador clave en el esfuerzo de la Administración Biden por usar al gobierno como arma contra los ciudadanos estadounidenses”.

Fundamento legal y posibles deportaciones Ley de Inmigración y Nacionalidad que permiten declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pueda tener consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional también queda facultado para iniciar procesos de deportación cuando corresponda. Las medidas se basan en disposiciones de laque permiten declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pueda tener consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos. Eltambién queda facultado para iniciar procesos de deportación cuando corresponda.

Una lista abierta a ampliaciones

El Departamento de Estado advirtió que esta no será necesariamente la última ronda de sanciones. La Administración Trump afirmó estar preparada para ampliar la lista si otros actores extranjeros continúan promoviendo acciones que, a juicio de Washington, vulneren la libertad de expresión y la soberanía de Estados Unidos.