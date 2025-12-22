JD Vance pidió la unidad del Partido Republicano en un evento de Turning Point USA

Publicado por Joaquín Núñez 21 de diciembre, 2025

JD Vance pidió la unidad del Partido Republicano en la primera conferencia de Turning Point USA desde el asesinato de Charlie Kirk. De cara a las elecciones de medio término del 2026, el vicepresidente recordó el legado de su amigo Kirk y afirmó que el GOP debe impulsar la agenda de Donald Trump y no perder tiempo en "cancelarnos mutuamente".

En medio de una disputa entre algunas facciones del Partido Republicano, públicamente encabezadas por Ben Shapiro y Tucker Carlson, el vicepresidente subió al escenario para cerrar un evento de tres días, que contó con decenas de oradores y más de 30.000 asistentes en Phoenix, Arizona.

Durante su discurso, remarcó la importancia de mantener unida a la coalición republicana construida por el presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024, dejando de lado las peleas internas.

"El presidente Trump no construyó la mayor coalición política sometiendo a sus seguidores a interminables pruebas de pureza contraproducentes. Él dice: 'Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos', porque todos los estadounidenses están invitados. No nos importa si eres blanco o negro, pobre o viejo, rural o urbano, controvertido o un poco aburrido, o algo intermedio. Personas de todas las creencias se unen a nuestra causa porque saben que el movimiento 'America First' mejorará sus vidas, y también saben que a los demócratas no les importa nada más que, tal vez, la transexualidad de sus hijos", expresó.

"Tenemos un trabajo mucho más importante que hacer que cancelarnos mutuamente; tenemos que construir, y el presidente Donald Trump es un constructor. Estamos construyendo un país mejor ahora mismo. Construimos sumando, creciendo, no derribando", añadió.

El exsenador de Ohio también destacó algunos logros del primer año de la Administración Trump, mencionando entre otras cosas el desplome de la inmigración ilegal por la frontera sur y el descenso de algunos precios, como la gasolina y los huevos.

Además, Vance prometió más resultados el próximo año: "Amigos míos, hay mucho más que decir a quienes afirman que debemos hacer más, que debemos hacerlo más rápido. Créanme, les escucho. La grandeza les espera a todos y cada uno de ustedes en el movimiento 'America First' que estamos construyendo juntos, pero necesitamos su ayuda para llegar allí".

Uno de los pasajes más virales de la aparición de Vance en Turning Point USA fue cuando habló del fin de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), afirmando que hay que dejar juzgar y discriminar a las personas por sus características físicas y "cosas que no pueden controlar".

"A diferencia de la izquierda, nos oponemos a tratar a nadie de forma diferente. No tratamos a nadie de forma diferente por su raza o su sexo. Así que hemos relegado la DEI al basurero de la historia, que es exactamente donde pertenece. En los Estados Unidos de América, ya no hay que disculparse por ser blanco. Y si eres asiático, no tienes que hablar de tu color de piel cuando solicitas ingresar a la universidad, porque juzgamos a las personas por lo que son, no por su origen étnico y cosas que no pueden controlar", sentenció Vance.