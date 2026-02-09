Maxwell, cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda ante el Congreso

Publicado por Williams Perdomo 9 de febrero, 2026

La cómplice de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell se negó el lunes a responder preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, invocando su derecho legal a la Quinta Enmienda.

Maxwell, quien está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada a testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para discutir sus relaciones con el financiero.

El presidente del comité republicano, James Comer, dijo que Maxwell había invocado su derecho a no incriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución.

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas", declaró Comer a la prensa. "Esto es, obviamente, muy decepcionante".

"Teníamos muchas preguntas que hacerle sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles cómplices", dijo.

Los abogados de Maxwell dijeron al panel de la Cámara que la ex socialité británica estaba preparada para testificar sólo si primero el presidente Donald Trump le concedía clemencia, dijo Comer.

Los abogados habían presionado al Congreso para que le otorgara inmunidad legal para poder testificar, pero los legisladores se negaron.

Maxwell es la única persona condenada por un delito relacionado con Epstein, quien murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual.

Maxwell, de 64 años, fue condenada en 2021 por suministrar niñas menores de edad al rico financiero, que tenía vínculos con altos ejecutivos de empresas, políticos, celebridades y académicos.

Maxwell tenía previsto testificar virtualmente desde la prisión de Texas donde cumple su condena.

Su declaración se produce en medio de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de documentos, fotografías y vídeos relacionados con la investigación sobre Epstein.