Un juez de Arizona invalida leyes estatales que restringían el acceso al aborto

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de febrero, 2026

El juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Gregory Como, invalidó este viernes tres estatutos estatales que restringían el acceso al aborto, incluido un veto a la prestación de servicios de aborto mediante telemedicina, al determinar que dichas medidas violan la Constitución estatal. En su fallo, el juez de Arizona concluyó que las leyes fueron promulgadas antes de que los votantes aprobaran en 2024 una enmienda constitucional que garantiza el derecho al aborto. A la luz de dicha enmienda, Como argumentó que las restricciones interferían de manera ilegal con lo que describió como el “derecho fundamental al aborto bajo la ley de Arizona” y que no demostraban ningún beneficio para la salud de las pacientes, añadiendo que “Cada una de estas leyes infringe la ‘toma de decisiones autónoma’ de la mujer al imponer procedimientos médicos y la divulgación de información independientemente de las necesidades y deseos de la paciente”.

Las disposiciones anuladas incluían requisitos para que las pacientes dieran una razón para solicitar un aborto, se sometieran a una ecografía al menos 24 horas antes y realizaran múltiples visitas presenciales para recibir consejería y para el procedimiento en sí. Las leyes también prohibían el envío por correo de medicamentos abortivos.

Críticas y apoyo a la decisión

Líderes legislativos republicanos criticaron la decisión. El presidente de la Cámara de Representantes, Steve Montenegro, y el presidente del Senado, Warren Petersen, argumentaron que los defensores del derecho al aborto están utilizando la Constitución estatal para desmantelar normas de salud y seguridad. Por su parte, defensores del acceso al aborto celebraron el fallo. Kimya Forouzan, asesora principal de política estatal del Instituto Guttmacher, calificó la decisión como una “gran victoria para quienes buscan acceder al aborto en Arizona”.

La demanda que impugnó las restricciones fue presentada por dos médicos obstetras y ginecólogos de Arizona y la Asociación Médica de Arizona, con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su filial en el estado. Los demandantes sostuvieron que las leyes “dificultan el acceso a la atención del aborto y, por lo tanto, violan la nueva enmienda constitucional del estado que protege el derecho al aborto”, señaló la ACLU.

El fallo se produce mientras los estados de todo el país continúan revisando sus leyes sobre el aborto tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 que revocó Roe v. Wade. Mientras algunos estados han ampliado el derecho al aborto mediante medidas aprobadas por los votantes, otros han rechazado iniciativas similares o han impuesto nuevas restricciones.