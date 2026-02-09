Kenneth Walker III, el Jugador Más Valioso del Super Bowl

Publicado por Williams Perdomo 9 de febrero, 2026

Kenneth Walker III proporcionó una chispa ofensiva crucial en la victoria dominada por la defensa de los Seattle Seahawks sobre Nueva Inglaterra el domingo para convertirse en el primer corredor en al menos 28 años en ser nombrado Jugador Más Valioso de la Super Bowl.

Walker terminó con 135 yardas de carrera en 27 acarreos y agregó 26 yardas de recepción en el camino a embolsarse los honores de MVP en el triunfo de Seattle 29-13 en el Levi's Stadium.

Sus 135 yardas de carrera fueron la mayor cantidad desde que el corredor de los Broncos Terrell Davis corrió para 157 y fue nombrado MVP de la sorprendente victoria de Denver sobre los Green Bay Packers en el Super Bowl 32 en enero de 1998.

En una primera mitad en la que los fuegos artificiales ofensivos brillaron por su ausencia, Walker realizó carreras de 29 y 30 yardas en el transcurso de tres jugadas para preparar el segundo gol de campo de Seattle.

Cuando Seattle se fue al descanso con una ventaja de 9-0 Walker tenía más de la mitad de las yardas de la ofensiva.

Walker realizó una atrapada de 20 yardas y corrió para establecer el cuarto gol de campo de Seattle y agregó carreras de 14 y 10 yardas para ayudar a Seattle a tomar una ventaja de 22-7.

Lo único que faltaba en su estadística era un touchdown, algo que se le negó cuando una carga de 49 yardas hasta la zona de anotación fue anulada después de una llamada de retención al centro Jalen Sundell.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Walker. "Porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos. Y podrían, así que es una bendición".

Walker, reclutado en el puesto 41 general por los Seahawks en 2022, dijo que la victoria fue especialmente dulce para un equipo de Seattle que impulsó a través de una dura división de la NFC Oeste detrás del mariscal de campo no anunciado Sam Darnold -quien luchó contra una lesión en el oblicuo en los playoffs.