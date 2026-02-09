Dos dimisiones de cargos de confianza de Starmer por los vínculos de su ex embajador con Epstein ponen al primer ministro contra las cuerdas
Ante la pregunta de si el líder británico podría dimitir este lunes, un portavoz respondió negativamente, añadiendo que el primer ministro está ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país.
El primer ministro británico, Keir Starmer, está bajo presión tras la dimisión de su jefe de Gabinete y de su director de comunicación por los vínculos de su exembajador en Estados Unidos con Jeffrey Epstein. Sin embargo, Starmer no contempla abandonar el cargo y está "centrado en su trabajo", indicó el lunes un portavoz.
Ante la pregunta de si Starmer podría dimitir este lunes, el portavoz respondió negativamente, añadiendo que el primer ministro está ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país.
El líder laborista tiene previsto dirigirse al final del día a los diputados de su partido, cuando algunos de ellos se han sumado a los llamamientos de la oposición conservadora para que dimita.
El líder laborista, en el cargo durante 19 meses, se enfrenta a pedidos de renuncia de políticos de la oposición por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos, a pesar de saber que Mandelson había mantenido vínculos con Epstein después de que el delincuente sexual estadounidense fuera condenado en 2008.
Opinión
La tóxica mezcla de crímenes reales y teorías de conspiración de los archivos Epstein
Jonathan S. Tobin
El jefe de comunicaciones renunció este lunes, confirmó Downing Street, en el último golpe para el asediado líder mientras su Gobierno lucha con las consecuencias del escándalo de Jeffrey Epstein.
"He decidido retirarme para permitir que se construya un nuevo equipo número 10", dijo Tim Allan en una breve declaración, menos de 24 horas después de que el jefe de gabinete de Starmer también renunciara.
Su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, dejó su cargo el domingo, privando a Starmer de su asesor más cercano y de alguien que durante mucho tiempo ha actuado como escudo ante las críticas al decadente líder del Reino Unido.
Los correos que muestran los vínculos con Epstein
Starmer despidió a Mandelson en septiembre del año pasado después de que documentos publicados por el Congreso de Estados Unidos revelaran el alcance de la relación de Mandelson con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.
Documentos publicados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reavivaron la controversia, aparentemente mostrando que Mandelson filtró información confidencial del Gobierno del Reino Unido al financista Epstein cuando era ministro británico, incluso durante la crisis financiera de 2008.
La policía investiga a Mandelson, de 72 años, por mala conducta en un cargo público y allanó dos de sus propiedades el viernes. No ha sido arrestado.
Por su parte, Starmer se disculpó con las víctimas de Epstein y acusó a Mandelson de mentir sobre sus vínculos con el financiero durante el proceso de investigación para su nombramiento en Washington.