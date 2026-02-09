Dos dimisiones de cargos de confianza de Starmer por los vínculos de su ex embajador con Epstein ponen al primer ministro contra las cuerdas

Publicado por Williams Perdomo 9 de febrero, 2026

El primer ministro británico, Keir Starmer, está bajo presión tras la dimisión de su jefe de Gabinete y de su director de comunicación por los vínculos de su exembajador en Estados Unidos con Jeffrey Epstein. Sin embargo, Starmer no contempla abandonar el cargo y está "centrado en su trabajo", indicó el lunes un portavoz.

Ante la pregunta de si Starmer podría dimitir este lunes, el portavoz respondió negativamente, añadiendo que el primer ministro está ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país.

El líder laborista tiene previsto dirigirse al final del día a los diputados de su partido, cuando algunos de ellos se han sumado a los llamamientos de la oposición conservadora para que dimita.

El líder laborista, en el cargo durante 19 meses, se enfrenta a pedidos de renuncia de políticos de la oposición por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Estados Unidos, a pesar de saber que Mandelson había mantenido vínculos con Epstein después de que el delincuente sexual estadounidense fuera condenado en 2008.

El jefe de comunicaciones renunció este lunes, confirmó Downing Street, en el último golpe para el asediado líder mientras su Gobierno lucha con las consecuencias del escándalo de Jeffrey Epstein.

"He decidido retirarme para permitir que se construya un nuevo equipo número 10", dijo Tim Allan en una breve declaración, menos de 24 horas después de que el jefe de gabinete de Starmer también renunciara.

Su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, dejó su cargo el domingo, privando a Starmer de su asesor más cercano y de alguien que durante mucho tiempo ha actuado como escudo ante las críticas al decadente líder del Reino Unido.