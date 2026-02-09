Takaichi promete lazos estrechos con Trump: "Abriremos un nuevo capítulo en la historia de la alianza Japón-EEUU"

Publicado por Santiago Ospital 9 de febrero, 2026

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, prometió acercarse a Estados Unidos en su primera conferencia de prensa tras su contundente victoria en las legislativas.

Takaichi, primera ministra desde octubre, convocó el mes pasado a las urnas con el objetivo de consolidar una mayoría en el Parlamento que le permitiese implementar su agenda de reformas. Objetivo cumplido este domingo por el Partido Liberal Democrático (PLD).

"Marca el comienzo de una responsabilidad muy, muy importante de hacer que Japón sea más fuerte y próspero", sostuvo la veterana política en Tokio a la luz de los resultados electorales. A sus 64 años, leyó la victoria como un mandato de la mayoría de los 123 millones de japoneses para reformar rápidamente el país:

"Creemos que el público ha mostrado comprensión y simpatía con respecto a nuestros llamamientos sobre la urgente necesidad de un cambio importante en las políticas".

Su agenda nacional incluye un aumento del gasto en defensa, una posible reforma de la constitución y normas migratorias más estrictas. También suspender el impuesto al consumo en los alimentos, parte de sus esfuerzos por bajar la inflación, principal causa de descontento entre los votantes.

"Espero trabajar estrechamente con usted, Donald"

Takaichi y Trump mostraron afinidad mutua. El republicano visitó Japón en octubre, poco después de que asumiera la conservadora. Trump respaldó a la primera ministra un mes después en medio de una escalada de tensiones con China.

"El presidente Trump me dijo que él y yo somos extremadamente buenos amigos y que puedo llamarlo cuando quiera", dijo entonces la heredera del expremier asesinado Shinzo Abe. Dos días antes de las elecciones de este domingo, Trump respaldó explícitamente su candidatura, describiéndola como "una líder sólida, potente y sabia" que "realmente ama a su país".

"Sanae: fue un honor para mí respaldarlo a usted y a su coalición", escribió, por su parte, el presidente tras conocer los resultados electorales. "Les deseo mucho éxito en la aprobación de su agenda conservadora de paz a través de la fuerza". "Espero trabajar estrechamente con usted, Donald, para promover la paz, la fuerza y la prosperidad de nuestras dos naciones", replicó la japonesa.

Takaichi aseguró más tarde frente a la prensa que, cuando sea recibida por Trump en Casa Blanca en marzo, reafirmaran "la unidad inquebrantable" de ambas naciones. Asimismo, prometió que impulsarán "la cooperación en una amplia gama de ámbitos, como la diplomacia, la economía y la seguridad".

"Abriremos entonces un nuevo capítulo en la historia de la alianza entre Japón y Estados Unidos", aseveró.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también celebró la victoria de Takaichi. "Cuando Japón es fuerte, EEUU es fuerte en Asia, y la excelente relación del primer ministro con el presidente Trump demuestra claramente los lazos duraderos entre nuestras naciones", aseguró.

¿Un posible diálogo con China?

"Nuestra nación está abierta a diversos diálogos con China", declaró Takaichi este lunes. "Ya hemos intercambiado opiniones. Continuaremos haciéndolo. Pero lo abordaremos con calma y de manera apropiada".

La primera ministra mantiene una posición dura con China. A poco de asumir protagonizó una escalada de tensiones después de que afirmara que en caso de una invasión a Taiwán, su Gobierno podría tener que responder militarmente. Palabras que, según expertos, rompieron la ambigüedad estratégica japonesa hasta el momento, por la cual los dirigentes muestran apoyo al archipiélago democrático sin comprometerse a defenderlo con armas y botas en el futuro.

Palabras que entonces despertaron una aireada indignación china, incluida la llamada a su embajador en Japón y la recomendación de evitar viajar a la isla. Tras las recientes elecciones, Pekín volvió a advertir a Tokio:

"Si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente, inevitablemente enfrentarán la resistencia del pueblo japonés y una respuesta contundente de la comunidad internacional".