La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley republicano sobre sanidad sin la prórroga de Obamacare

Publicado por Carlos Dominguez 18 de diciembre, 2025

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles un paquete de políticas sanitarias que excluye la prórroga de los créditos fiscales que vencen a finales de año y que permiten a millones de personas pagar su seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare.

El proyecto de ley se enfrenta a un futuro incierto en el Senado, donde necesitaría el apoyo de varios demócratas para ser aprobado.

La legislación denominada Lower Health Care Premiums for All Americans Act (“Ley de reducción de las primas de seguro médico para todos los estadounidenses”) fue aprobada en la Cámara de Representantes por 216 votos contra 211, con solo el representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, votando junto a los demócratas en contra del proyecto de ley.

La propuesta legislativa incluye medidas como la financiación para reducciones de costos compartidos para ayudar con los deducibles y copagos, reformas del sector de los gestores de beneficios farmacéuticos y una ampliación de los planes de salud asociativos (que permiten a las pequeñas empresas y grupos unirse para obtener cobertura).

Los moderados se rebelan

Cuatro republicanos moderados de la Cámara de Representantes —ninguno de los cuales terminó votando en contra del proyecto de ley— forzaron la votación al firmar una petición demócrata para aprobar la medida que ampliaría durante tres años los créditos fiscales de la ACA. Estos legisladores han sostenido que permitir que los subsidios expiren el 1 de enero provocaría un aumento de los costos para millones de personas.

Los republicanos que respaldaron la petición demócrata fueron Mike Lawler de Nueva York, Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie de Pensilvania. Frustrados por el rumbo de las negociaciones, responsabilizaron al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y a los líderes republicanos, a quienes acusaron de no haberles dejado otra alternativa.

Mike Lawler dijo seguir creyendo que una prórroga directa de tres años no es la política correcta, pero que creía que "no hacer nada es aún peor". "Y para mí, el liderazgo nos dejó sin opción", añadió en declaraciones recogidas por The Hill.

CBO: el proyecto de ley republicano ahorraría $35.600 millones y reduciría las primas de Obamacare en un 11 %

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó el martes que el nuevo proyecto de ley sanitario de los republicanos ahorraría unos $35.600 millones en gasto federal y reduciría las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en aproximadamente un 11 %. Sin embargo, la oficina informó que también provocaría que más estadounidenses perdieran su cobertura sanitaria.

"CBO estima que la aprobación del proyecto de ley reduciría el número de personas con seguro médico en una media de 100.000 durante el periodo 2027-2035 y disminuiría las primas brutas de referencia en un 11 % de media hasta 2035", indicó el portal de la oficina.

Los defensores del proyecto afirman que la reducción de las primas podría beneficiar a los estadounidenses de renta media que no reúnen los requisitos para recibir subsidios y que el ahorro fiscal es un paso responsable hacia una política sanitaria sostenible.