El Tribunal Supremo aprueba el mapa electoral diseñado por los republicanos en Alabama

Publicado por AFP 3 de junio, 2026

(AFP) La Corte Suprema despejó el martes el camino para que Alabama utilice un mapa electoral trazado por los republicanos en las próximas elecciones, mientras el partido del presidente Donald Trump intenta proteger su estrecha mayoría.

El plan de redistribución de distritos favorable a los republicanos fue bloqueado previamente por un panel federal de tres jueces que dictaminó que discriminaba intencionadamente a los votantes negros.

El panel dijo que el plan repartía a los votantes negros por los distritos "para diluir los votos, al menos en parte porque son negros".

Pero el Tribunal Supremo anuló esa decisión, permitiendo a Alabama cambiar su actual mapa por otro trazado por los republicanos que probablemente dará ventaja al partido en seis de los siete distritos congresuales del estado.

"Los estados son libres de decidir por sí mismos si los cambios de última hora en unas elecciones redundan en su beneficio", dice el fallo del tribunal.

Normalmente, los distritos del Congreso se redibujan después de cada censo. Pero Trump ha presionado a los estados liderados por los republicanos para que redibujen los mapas a mediados de la década, con la esperanza de compensar las habituales pérdidas de mitad de mandato que sufre el partido del presidente.

Los republicanos ya han promulgado nuevos mapas en varios estados.