“El régimen utiliza técnicas nazis contra sus prisioneros”: ex preso político de Maduro reveló en Fierce Talks detalles sobre su secuestro

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de diciembre, 2025

En su nuevo episodio de Fierce Talks, la periodista Karina Yapor entrevistó al expreso político venezolano José Pereira, quien fue uno de los dirigentes de CITGO secuestrados por el régimen del dictador socialista Nicolás Maduro y vivió años de tortura y encierro bajo dicha tiranía. Durante la entrevista, Pereira reveló algunos detalles del infierno que sufrió, así como también sobre la forma en que la dictadura venezolana actúa contra a aquellos quienes consideran una amenaza.

“Yo estaba haciendo una presentación en un acto con más de mil personas, ellos pensaban hacer un show, pero las personas que estaban conmigo que se dieron cuenta, pidieron que nos llevaran a un cuarto privado. Luego llegó un general del DGCIM que nos dijo que estábamos siendo detenidos por ser espías. Y fue bien pintoresca la situación porque nosotros estábamos apenas ahí y en ese momento en cadena nacional Maduro estaba anunciando la detención de seis espías americanos, o sea estaba todo coordinado. Ahí comenzó mi pesadilla de los próximos cinco años. […] El régimen utiliza técnicas nazis, una es que no te permiten verlos a los ojos, si lo hacías te castigaban”, dijo Pereira.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.