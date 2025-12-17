Contra el estancamiento: las propuestas de Kast para volver al ‘milagro chileno’

Publicado por Joaquín Núñez 16 de diciembre, 2025

José Antonio Kast obtuvo un contundente triunfo en las elecciones de Chile y próximamente se convertirá en el presidente del país. Luego de muchos años en política, el conservador de 59 años logró llegar al Palacio de La Moneda, la residencia presidencial chilena, como el candidato más votado en la historia del país. ¿Cómo lo logró? Kast se apoyó en una plataforma política que, lejos de proponer una refundación del país o una revolución profunda, se centró en un mensaje simple y que penetró en la ciudadanía chilena: volver a lo que ya funcionó en el pasado.

A partir de la década de 1980, Chile comenzó a separarse del resto de América Latina, al implementar una serie de reformas pro-mercado que derivaron en un crecimiento que durante años fue la envidia de la región.

Debido a diferentes factores, desde 2013 hasta la actualidad, particularmente desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, los ciudadanos comenzaron a experimentar una ralentización del famoso ‘milagro chileno’. Las tasas de crecimiento que antes eran de 5% de pronto comenzaron a ser del 2%, arrastrando hacia abajo la inversión, los sueldos y el empleo.

Haciendo una comparación futbolística, en este caso con el simpatizante del equipo argentino Boca Juniors, que celebró 16 campeonatos entre el 2000 y el 2010, cifra que se redujo a la mitad en la próxima década, cosechando solo 8 trofeos entre el 2011 y el 2020. Si bien no era una catástrofe, estuvo muy abajo en comparación con la década anterior, dejando una sensación de insatisfacción más que interesante.

En este contexto, Kast y su equipo elaboraron una serie de propuestas con el fin de volver al ritmo de crecimiento anterior, aunque incorporando también desafíos actuales, como la inseguridad y la inmigración ilegal.

Su programa se centra en retornar a la idea original: menos impuestos, menos gasto público y más incentivos a la inversión, combinando esta agenda con una fuerte seguridad fronteriza y un ambicioso plan de viviendas.

La plataforma política de Kast que lo llevó a ganar la presidencia de Chile

Kast ganó las elecciones en su tercera carrera presidencial, y, para hacerlo, se apoyó en una nutrida agenda que tuvo una particularidad: cada uno de sus puntos llevaba un nombre por lo menos llamativo. Plan Implacable, Plan Escudo Fronterizo o No más Contribuciones, son algunos ejemplos.

Se encargó de que los votantes los conocieran a través de una serie de videos en las redes sociales, en los que el ahora presidente electo fue presentándolos uno por uno.

Ahora sí, vamos a repasar algunas de esas propuestas una por una.

Plan de Auditoría Total

Esta propuesta busca modernizar y hacer más eficiente al Gobierno nacional, identificando el despilfarro y el abuso.

Según declaró Kast, este plan apunta contra la “cultura de abusos, sobreprecios y redes de operadores políticos” que hoy operan dentro del Estado nacional, debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por lo tanto, se realizará una revisión exhaustiva de todos los ministerios, servicios, subsecretarías y empresas públicas, con el objetivo de identificar irregularidades contables y administrativas, sobreprecios, contratos injustificados y redes de operadores políticos.

El Plan Auditoría Total será llevado a cabo por la Contraloría General y “firmas auditoras de primer nivel mundial”.

Posteriormente, se publicarán los resultados al público y se creará un comité institucional para supervisar la implementación de correcciones.

La meta final es un ajuste de 6.000 millones de dólares en 18 meses, un 6% del presupuesto del Gobierno. 3.000 vía decisiones administrativas y otros 3.000 al Congreso.

No más contribuciones

Esta parte de la agenda de Kast se centra en una medida con amplio consenso en la sociedad chilena: eliminar el pago del impuesto territorial para la primera vivienda de cada individuo.

Se trata de un gravamen patrimonial que se paga sobre el valor fiscal de viviendas y terrenos, algo que muchos consideran distorsivo porque se suma a otros impuestos que se pagan anteriormente.

“En Chile, millones de familias han hecho el enorme esfuerzo de acceder a la casa propia. Sin embargo, el Estado los sigue castigando con un impuesto injusto y perpetuo: las contribuciones. Este impuesto territorial afecta de manera muy especial a la clase media y a los adultos mayores que, aún con muy pocos ingresos, deben seguir pagando por una vivienda que ya fue adquirida con esfuerzo y con impuestos previos”, se lee en el detalle del plan.

En caso de implementarse, todos los dueños de su primera vivienda quedarían exentos del pago de contribuciones, beneficiando a 749.577 familias.

Escudo Fronterizo

Con un enfoque claro en la inmigración ilegal, el Plan Escudo Fronterizo pretende cerrar y controlar efectivamente las fronteras, especialmente la del norte del país.

Kast alegó que perdió el control real de sus fronteras terrestres, por lo que es necesario recuperar ese control y ejercer la soberanía chilena.

Para lograr su cometido, el conservador propone el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas, la instalación de un sistema de vigilancia de alta tecnología y la creación de un anillo de control fronterizo para detectar y bloquear ingresos ilegales antes de que lleguen a zonas urbanas.

En adición, plantea que el ingreso ilegal sea causal de expulsión y llevar a cabo un plan de deportación enfocado en los extranjeros con antecedentes penales y miembros de bandas criminales.

A la hora de los incentivos, incluye fuertes multas a quienes contraten ilegales, la exclusión de los ilegales de los servicios públicos y la construcción de un muro, similar al de “Hungría e Israel”.

De esta forma, promete ser “la política de migración más firme en la historia de Chile”.

Plan Reinicia

Como su nombre lo indica, este plan tiene como objetivo reordenar las finanzas públicas y “resetear” el funcionamiento del Estado.

Busca combatir el crecimiento del empleo público sin criterios de eficiencia, bajo un esquema que parta desde cero. Esto se aplicaría congelando todas las contrataciones, a excepción de las indispensables, para revisar la estructura del Gobierno de forma transversal.

A su vez, todos los programas públicos deberán justificar su continuidad desde los resultados o desde lo estratégico, a lo que se suma una iniciativa de transparencia total y transformación digital.

“Este plan no es contra los buenos funcionarios públicos. Es por ellos. Para que vuelvan a sentirse orgullosos de servir a Chile”, se lee en el plan.

Plan Implacable

El Plan Implacable tiene el objetivo de combatir al crimen organizado y recuperar el orden público. Argumentando que el crimen organizado se expandió bajo el mandato de Gabriel Boric, y describiendo la situación como “una de las crisis de seguridad más grandes de la historia”, la iniciativa plantea cinco ejes centrales:

Aumento drástico de penas por crimen organizado.

Nuevas cárceles de máxima seguridad y aislamiento.

Fin de los narcofunerales.

Ampliar el alcance de la legítima defensa.

Medidas complementarias como aumentar la protección para fiscales, jueces y fuerzas del orden.

Alivio para las Pymes

Para revitalizar la economía, esta medida para las pequeñas y medianas empresas consiste en aliviar la carga regulatoria, tributaria y administrativa que enfrentan.

Con ese objetivo, propone flexibilizar el mercado laboral, facilitar el acceso a crédito, simplificar trámites y permisos, crear una ventanilla única digital para iniciar una pequeña empresa, revisar las normas que no distinguen el tamaño de la empresa y simplificar los requisitos para licitaciones, entre otras cosas.

Plan tu Casa

El Plan Tu Casa pretende acelerar el acceso a la vivienda, mediante una serie de medidas destinadas a acortar los tiempos de espera y desincentivar la ocupación ilegal.

Parte de la premisa de que, en promedio, una familia chilena necesita 11,4 años para acceder a una vivienda, cifra que se espera que aumente durante los próximos años.

Para combatir esta realidad, Kast propone una serie de subsidios para la compra del territorio, para la urbanización y para la construcción, multiplicando así los propietarios.

A esto se suma la iniciativa del Déficit Cero, que apunta a crear Zonas de Emergencia Habitacional, en donde se aceleren especialmente los permisos y procesos administrativos para la construcción de viviendas. Estas zonas de ubicarían en los lugares con mayor déficit habitacional.

Plan Renace

En este punto, Kast propone afrontar una difícil realidad demográfica: “Chile se está quedando sin niños”.

En efecto, solo hay 14 países con menor tasa de fecundidad que Chile y en los últimos diez años los nacimientos experimentaron un descenso del 30%.

Por lo tanto, el presidente electo aspira a “volver a poner a las familias en el centro de las políticas públicas”.

Para ello, el plan incluye exenciones del impuesto a la renta para fomentar la natalidad, mayor acceso al cuidado infantil, ampliar la Asignación por Hijo Nacido y crear una cuenta de inversión para todos los bebés al momento del nacimiento.

“En el Partido Republicano queremos reforzar nuestro compromiso claro y concreto para apoyar a las familias, a las madres y a los padres, que deciden tener hijos. Queremos volver a poner a las familias en el centro de las políticas de Gobierno, porque su desarrollo y promoción benefician a toda la sociedad”, explica el Partido Republicano en el plan.

Plan Más y mejor trabajo

La agenda laboral de Kast tiene como premisa aumentar el empleo formal y los salarios reales, generando incentivos para la contratación en regla.

Entre las principales propuestas están una flexibilización y modernización de las normas laborales, elaborar un nuevo sistema de indemnizaciones mediante una cuenta individual de ahorro y derogar parte de la reforma de pensiones, para asegurarse de que “la totalidad de las cotizaciones previsionales vaya directo a la cuenta individual” de los chilenos.

Plan Cancerbero

Otro de los ejes centrales de Kast en materia de seguridad es la reforma del sistema penitenciario de Chile. Según el sitio web del partido, el plan toma su nombre del mítico guardián del inframundo, quien, en la mitología, no deja entrar vivos ni salir muertos.

“En su versión moderna, representa un sistema penitenciario blindado, sin privilegios, sin comunicación con el exterior, sin impunidad”, explicó el Partido Republicano.

El plan propone la construcción de cárceles de máxima seguridad, aumentar en 100.000 las plazas penitenciarias, aumentar la dotación de oficiales en las cárceles y aplicar modelos laborales obligatorios para los internos, para facilitar una futura reinserción en la sociedad.

Plan Zero

Por último, la agenda de Kast termina con un plan integral de salud, que busca transformar el sistema público de Chile para hacerlo más veloz y añadirle "sentido de urgencia y responsabilidad fiscal".

Uno de sus puntos más innovadores es el de transferir todas las atenciones que no puedan ser resueltas por el sistema público al sector privado, mediante convenios transparentes y eficientes. Se estima una inversión inicial de 770 millones de dólares, financiada con parte del ajuste fiscal.