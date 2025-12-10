El Departamento de Estado anula 85.000 visas tras revisar delitos, vinculaciones con el terrorismo y actividad en redes sociales

Publicado por Sabrina Martin 9 de diciembre, 2025

La Administración Trump ha retirado 85.000 visas de todas las categorías desde su toma de posesión en enero, informó este martes un funcionario del Departamento de Estado A Fox News. Según la fuente, entre las revocaciones se encuentran 8.000 visas de estudiantes, y la cifra total representa más del doble de las anulaciones registradas en 2024.

El funcionario explicó que una parte sustancial de las revocaciones está relacionada con delitos cometidos dentro de Estados Unidos, lo que justifica su retirada inmediata.

Delitos y seguridad pública: las causas principales, según el Departamento de Estado

De acuerdo con el funcionario, casi la mitad de las revocaciones del último año se debe a conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y robos. Señaló que quienes incurren en estos delitos “representan una amenaza directa a la seguridad de nuestras comunidades”.

Aunque no se detallaron las razones detrás de la otra mitad de los casos, el Departamento de Estado había señalado en noviembre que, hasta ese momento, había retirado 80.000 visas por motivos que incluían apoyo al terrorismo, estadías excesivas y amenazas a la seguridad pública, además de los delitos mencionados.

Mayor escrutinio digital: revisión de redes sociales y críticas de la oposición información disponible en redes sociales como parte del proceso de verificación. "Realizamos una investigación exhaustiva de todos los solicitantes de visa, incluida la revisión de presencia en línea de todos los solicitantes de estudiantes y visitantes de intercambio en las clasificaciones de no inmigrantes", El Departamento de Estado reiteró a comienzos de diciembre que utiliza lacomo parte del proceso de verificación. "Realizamos una investigación exhaustiva de todos los solicitantes de visa, incluida la revisión de presencia en línea de todos los solicitantes de estudiantes y visitantes de intercambio en las clasificaciones de no inmigrantes", indicó

Casos recientes: celebraciones del asesinato de Charlie Kirk y restricciones a ciudadanos nigerianos

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 15 de septiembre que el Gobierno comenzaría a revocar visas a extranjeros que hubieran celebrado el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. Rubio advirtió en redes sociales que quienes aplaudan ese tipo de actos no son bienvenidos en este país. Un mes más tarde, el Departamento de Estado informó que había retirado las visas de seis extranjeros acusados de haberlo hecho públicamente.

La semana pasada, Rubio también indicó que Estados Unidos empezará a restringir el acceso a visas para ciudadanos nigerianos señalados de perpetrar actos de violencia contra cristianos “en Nigeria y más allá”.