Aaron Rodgers se reivindica en la victoria de los Steelers sobre los Dolphins

Publicado por Israel Duro 16 de diciembre, 2025

Aaron Rodgers acalló las críticas sobre su juego desde su llegada a los Pittburg con su mejor partido hasta la fecha en la franquicia. El quaterback, que lanzó para 224 yardas y dos touchdowns, fue clave en la victoria sobre los Miami Dolphins, que quedan matemáticamente eliminados de playoffs, por 28-15 y permite a los Steelers mantener el liderato de la División Norte de la Conferencia América (AFC).

Fin al sueño de la remontada de los Dolphins

Los Dolphins, que venían de una racha de cuatro victorias consecutivas, vieron cómo sus sueños de alcanzar la postemporada chocaban con la dura defensa de los Steelers y su propio desacierto en ataque.

Hasta el descanso, el partido estuvo dominado por las defensas, pero los de Pittsburg se desataron en ataque en el tercer cuarto y lo remataron al final. De hecho, el marcador no se movió hasta el segundo cuarto, cuando los floridianos anotaron un gol de campo de 54 yardas de Riley Patterson.

Reacción de los Steelers

Esto despertó a los Pittsburg, que se volcaron en ataque y consiguieron llegar al descanso ya por delante en el marcador. En la reanudación, el partido dio un vuelco completo, y fueron los hombres ofensivos los protagonistas del encuentro, con un dominio total de los Steelers.

Tras forzar un despeje rápido, los Pittsburg dejaron el triunfo más que encarrilado con una marcha de 10 jugadas y 72 yardas que volvió a culminar con un touchdown gracias a otro envío anotador de Rodgers. El exquarterback de los Green Bay Packers y de los New York Jets sumó 28 yardas al conectar con su estelar receptor ex de los Seattle Seahawks, D.K. Metcalf.