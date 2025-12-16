Cunningham hace más líderes a los Pistons en el Este tras su victoria ante los Celtics

Publicado por Israel Duro 16 de diciembre, 2025

Los Pistons volvieron a demostrar que, en estos momentos, ellos son la ley del Este. Con una nueva actuación sobresaliente de Cade Cunningham, los de Detroit, que reforzaron su liderato en la Conferencia con una sufrida victoria ante los Boston Celtics. Además, los Toronto Raptors ascienden al tercer lugar en la Conferencia al vencer a Miami Heat.

El base de los Pistons protagonizó otra brillante actuación ofensiva (32 puntos) en un partido muy disputado en el que el marcador cambió de dueño 15 veces antes de que Detroit se distanciara en los últimos minutos.

Cunningham, que promedia casi 27 puntos por partido esta temporada, encestó seis triples y anotó 11 de 21 tiros de campo para ayudar a Detroit a alcanzar un récord de 21 victorias y 5 derrotas como líder del Este.

Un partido intenso

Pero Detroit tuvo que esforzarse al máximo para conseguir su cuarta victoria consecutiva debido a una tenaz actuación de Boston, que llegó a tener una ventaja de hasta 12 puntos en el segundo cuarto. "Nos encantan los partidos difíciles y reñidos como este", dijo Cunningham. "Creo que este tipo de partidos nos motivan aún más".

Los titulares de Detroit contaron con el apoyo de 47 puntos de la banca, con Caris LeVert aportando 13 puntos en 19 minutos en cancha y Jaden Ivey sumando 10. "Tenemos una plantilla muy completa; contamos con titulares en todas las posiciones", dijo Cunningham. "Jugadores que entran y hacen su trabajo mejor que nadie en la liga".

Jaylen Brown lideró a Boston con 34 puntos, mientras que Derrick White terminó con 31.

El ascenso de Toronto

Por su parte, los Toronto Raptors mejoraron su récord a 16-11 y ascendieron al tercer puesto de la Conferencia Este al vencer a domicilio por 106-96 a Miami Heat.

Los 28 puntos de Brandon Ingram fueron clave para Toronto, que superó a Miami por 32-19 en el último cuarto para asegurar la victoria.

Jokic gana el pulso a Durant

El duodécimo triple-doble de la temporada de Nikola Jokic dio alLos Denver Nuggets una agónica victoria ante los Houston Rockets (128-125). El serbio firmó 39 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias antes de terminar expulsado en los minutos finales de la prórroga por acumulación de faltas personales.

En los Rockets, que plantaron cara hasta el final, Alperen Sengun, con otro triple-doble (33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), tuvo en sus manos el empate, pero su triple postrero no entró.

Los Mavs caen pese a los 42 puntos de Cooper Flagg

Cooper Flagg se convirtió en el jugador más joven en anotar al menos 40 puntos en un partido de la NBA, pero sus 42 unidades no evitaron que los Dallas Mavericks cayeran 140-133 frente a los Jazz en Utah.