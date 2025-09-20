La guerra multimillonaria de Trump contra la desinformación

Publicado por Israel Duro 20 de septiembre, 2025

Aunque finalmente fuera desestimada por un juez, la demanda por 15.000 millones de dólares presentada por Donald Trump contra The New York Times por "difamación y calumnias", ahonda en la estrategia del presidente para combatir contra la desinformación. Firme defensor de la libertad de expresión, el magnate republicano ha optado por luchar asaltando el bolsillo de los grandes medios tradicionales en lugar de establecer sistemas de censura tan habituales en Europa o Hispanoamérica.

La denuncia, presentada el lunes, se suma a las que interpuso, también reclamando cifras importantes, contra otros grandes medios como el Wall Street Journal, ABC o CBS en los últimos tiempos. Cabe resaltar que la mayoría de ellas se han saldado con jugosos acuerdos para el presidente y que el proceso judicial no siguiera adelante.

De hecho, en el Truth en el que anunciaba la presentación de la querella contra el rotativo, Trump recordaba sus éxitos en los tribunales en estos casos, e incluía el movimiento como parte de su cruzada contra los medios de izquierda que publican fake news.

"Esto acaba, AHORA"

Con un tono duro y agresivo, Trump cargó duramente contra The NYT, al que tildó como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país". Además de acusarle de difamación y desinformar contra su persona, sus negocios y su familia, también criticó sus "mentiras" sobre "el movimiento America First, MAGA, y nuestra nación en su conjunto".

Además, criticó su apoyo oficial y sin fisuras a la candidatura de Kamala Harris contra él en las pasadas elecciones "en el centro de la portada de The New York Times, ¡algo inaudito hasta ahora!" y lo acusó de haberse convertido en "un 'portavoz' virtual del Partido Demócrata de Izquierda Radical".

La denuncia del presidente no iba sólo contra el periódico, sino que incluye, de acuerdo con la nota de respuesta del NYT, "a Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt. La demanda también nombraba como demandado a Penguin Random House, que publicó un libro sobre el Sr. Trump escrito por la Sra. Craig y el Sr. Buettner".

De acuerdo con el periódico, se trata de una demanda por publicar "artículos que cuestionan su éxito", aunque la denuncia apunta a que tanto las noticias como el libro "estaban específicamente diseñados para tratar de dañar la reputación empresarial, personal y política del presidente Trump".

Tanto el NYT como Penguin Random House calificaron la demanda como "sin sentido" y "vacía".

Acuerdo por $16 millones con CBS por la edición de la entrevista a Kamala en '60 minutos'

Durante la campaña, Trump cargó duramente contra CBS por editar una entrevista a Kamala Harris en la que los propios vídeos promocionales se la veía caer en varias ensaladas de palabras al responder. La emisión del espacio mostró tan sólo respuestas certeras de la entonces vicepresidenta e incluso evitó incluir alguna intervención que podría traer problemas a la candidata demócrata.

Aunque Trump demandó a Paramount, la matriz de CBS por 10.000 millones de dólares -cantidad que subió a 20.000 millones posteriormente-, e incluso barajó la idea de retirarle la licencia, finalmente aceptó un acuerdo de 16 millones de dólares para cerrar el asunto.

La cadena no pidió disculpas, pero sí aceptó hacer públicas las transcripciones de las entrevistas del programa con futuros candidatos presidenciales. Además, el asunto terminó provocando las salidas del productor ejecutivo de 60 Minutes, Bill Owens, (abril) y la de la directora ejecutiva de CBS News, Wendy McMahon (mayo).

Según un comunicado de Paramount, el dinero de la demanda no iría destinado a las arcas de Trump, sino a la futura biblioteca presidencial que planea construir el magnate republicano.

ABC también llegó a un acuerdo millonario para aplacar a Trump

ABC llegó a un acuerdo similar con Trump tras recibir una denuncia por difamación tras acusar reiteradamente el presentador de la cadena George Stephanopoulos al presidente de haber "violado" a E. Jean Carroll.

Las declaraciones del conductor estrella de ABC tuvieron lugar durante una entrevista con la representante Nancy Mace el 10 de marzo de 2024. Tras la denuncia, la cadena consiguió cerrar un acuerdo por 15 millones de dólares, el pago de un millón como costas del equipo jurídico del magnate republicano, y la publicación de unas disculpas:

"ABC News y George Stephanopoulos lamentan las declaraciones sobre el presidente Donald J. Trump hechas durante una entrevista de George Stephanopoulos con la representante Nancy Mace en This Week de ABC el 10 de marzo de 2024".

Una portavoz de la emisora añadió en un comunicado que “estamos complacidos de que las partes hayan llegado a un acuerdo para desestimar la demanda en los términos presentados en el tribunal”, escribió un portavoz de ABC News en un comunicado.

El WSJ, en problemas con Trump por el caso Epstein

También sufrió la lucha de Trump contra lo que el presidente considera fakes news el Wall Street Journal. En este caso, tras la publicación en el rotativo de Rupert Murdoch de una supuesta carta "subida de tono" de Donald Trump al fallecido empresario acusado de pederastia y tráfico de personas Jeffrey Epstein provocó una demanda del magnate republicano por 10.000 millones de dólares. También se denunciaba al propio Murdoch.