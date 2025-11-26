Voz media US Voz.us
El presidente de la BBC admite que la disculpa por el documental de Trump llegó demasiado tarde: "Lamento los errores que se han cometido"

Samir Shah compareció ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido y señaló que el problema no fue la edición en sí, sino la impresión equivocada que dejó el montaje.

El presidente de la BBC, Samir Shah

El presidente de la BBC, Samir ShahFoto de PRU / AFP

Sabrina Martin
Sabrina Martin

El presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció que la cadena pública tardó demasiado en afrontar los errores derivados de la edición del discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, utilizado en un documental del programa Panorama.

Shah compareció ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, donde señaló que el problema no fue la edición en sí —una práctica periodística habitual, dijo—, sino la impresión equivocada que dejó el montaje: la de que Trump había instado a acciones violentas, algo que la emisora admitió no haber mostrado correctamente.

La BBC ofreció una disculpa y anunció que no volvería a emitir el documental, pero rechazó las exigencias del equipo legal del presidente Trump —que pedía una retractación completa, una disculpa pública y una compensación económica— al argumentar que la acusación de difamación carecía de fundamento.

Shah admite que la disculpa llegó tarde

Shah explicó que varios ejecutivos, incluida la entonces directora de BBC News, Deborah Turness, querían disculparse públicamente antes, pero que él consideró que el plan propuesto no era suficiente. Añadió que la junta debatió el asunto en mayo, aunque la disculpa formal al presidente no se emitió hasta noviembre. “Mirando hacia atrás, creo que debimos haber tomado la decisión antes. Deberíamos haber investigado hasta el final y haber llegado al fondo del asunto y no esperar, como hicimos, a que se hiciera público”, afirmó. “Lamento los errores que se han cometido”, añadió.

Dimisiones internas

El caso provocó cuestionamientos públicos sobre los procesos editoriales de la BBC y profundizó la tensión interna después de que The Telegraph publicara extractos de un dossier elaborado por Michael Prescott, el asesor contratado para evaluar los estándares editoriales de la cadena. La divulgación de ese documento desencadenó la salida de Deborah Turness y del director general Tim Davie. Prescott, presente en la audiencia, dijo que elevó las alarmas por su preocupación por fallos editoriales recurrentes y defendió que su intención era proteger la reputación de la BBC.

