Eileen Higgins gana las elecciones en Miami y devuelve a los demócratas al poder tras 30 años

Publicado por Joaquín Núñez 9 de diciembre, 2025

Eileen Higgins ganó las elecciones a la alcaldía de Miami. La exmiembro de la Comisión del Condado de Miami-Dade derrotó al republicano Emilio González, candidato respaldado por Donald Trump y Ron DeSantis. De esta manera, Higgins se convertirá en la primera alcaldesa demócrata de la ciudad en treinta años.

Con el 100% de los votos contabilizados, Higgins obtuvo el 59%, contra el 40% de González. Fue la primera segunda vuelta en la ciudad desde el 2001. Los resultados fueron dramáticamente diferentes a los del 2021, cuando al republicano Francis Suárez se impuso con el 78% de los votos en su intento de reelección.

“Esta noche, los habitantes de Miami hicieron historia. Juntos, dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que genere resultados reales para la gente”, expresó Higgins en un comunicado luego de que se conociera su victoria.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), celebró el triunfo de Higgins a través de un comunicado, describiéndolo como "una prueba de lo que los demócratas pueden lograr cuando nos organizamos y competimos en todas partes, incluso en Miami".

"El resultado de esta noche es otra señal de advertencia para los republicanos de que los votantes están hartos de su agenda desconectada de la realidad, que está aumentando los costos para las familias trabajadoras de todo el país", añadió.

En las elecciones presidenciales de 2024, la ciudad se inclinó por un estrecho margen hacia Kamala Harris, pero Trump ganó el condado de Miami-Dade, que incluye la ciudad de Miami. La carrera fue nacionalizada por muchos demócratas de alto perfil, quienes incluso viajaron a Miami para hacer campaña por Higgins. Entre ellos estuvieron Rahm Emanuel, Pete Buttigieg y Rubén Gallego.

La victoria de Higgins también implica un impulso adicional para los demócratas, que ya venían de cosechar importantes victorias en Nueva Jersey, Virginia y Georgia. Además, la ciudad de Miami tiene una alta representación hispana, grupo con el que el presidente Trump realizó históricos avances para el Partido Republicano durante el pasado ciclo electoral.