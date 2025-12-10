Tribunal de apelaciones permite al Pentágono reactivar la prohibición del servicio militar para personas transgénero

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de diciembre, 2025

Un tribunal federal de apelaciones en Washington DC autorizó este martes al Pentágono a restablecer temporalmente su política que prohíbe el servicio militar a personas transgénero, en un fallo que revoca la medida cautelar impuesta por un tribunal inferior.

La decisión representa un importante respaldo para el presidente Donald Trump y su Administración, que había defendido la medida como un asunto de preparación militar y disciplina interna.

El fallo, aprobado por 2 votos contra 1, sostiene que la jueza de primera instancia sustituyó indebidamente su propio criterio por el del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del liderazgo militar.

Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao dijeron que las Fuerzas Armadas mantienen desde hace décadas estándares médicos estrictos, y que la política actual —similar a regulaciones previas— está bien fundamentada porque busca asegurar la aptitud física y mental de quienes integran las filas.

"El ejército de los Estados Unidos aplica estándares médicos estrictos para garantizar que sólo personas física y mentalmente aptas se unan a sus filas. Durante décadas, estos requisitos prohibieron el servicio a personas con disforia de género, una condición médica asociada con una angustia clínicamente significativa", escribió la mayoría.

La Casa Blanca celebró la decisión del tribunal.

“La victoria de hoy es una gran victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo la portavoz Anna Kelly, quien afirmó que el presidente Trump tiene autoridad para priorizar la “preparación militar por encima de la ideología de género”.

Sin embargo, la jueza Patricia Millett Pillard también emitió su propia disidencia, acusando al Gobierno de no justificar la reimplantación de la prohibición.

Puntualmente, Pillard criticó la falta de evidencia de que el presidente Trump o el secretario Hegseth consultaran a altos mandos uniformados antes de imponer la medida, sugiriendo que la política podría estar motivada por “ánimo desde el principio”.

La regulación, mientras tanto, ha oscilado varias veces en la última década: flexibilizada en 2016, restringida en 2018, nuevamente relajada en 2021 y restablecida en 2025, de acuerdo con Fox News. El tribunal de distrito había bloqueado la versión más reciente, pero el Pentágono logró reactivar la norma mientras avanza el litigio.

A pesar del visto bueno del tribunal de apelaciones, el caso está lejos de terminar y ahora regresará a la corte de distrito para una revisión completa. De hecho, todo podría volver a llegar a la Corte Suprema, donde han terminado la mayoría de las políticas de la Administración Trump que fueron objetadas por los demócratas a lo largo de 2025.