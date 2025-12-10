El empresario mexico-americano Larry Rubin lanzó su candidatura el Distrito 38 por Texas y reveló todos los detalles en Voz News

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al empresario mexico-americano Larry Rubin, quien es el precandidato republicano para el Distrito de 38 de Texas. Durante la entrevista, el político conservador habló no solamente sobre su campaña sino sobre los retos que actualmente vive el estado y la forma en que estos podrían solucionarse.

“Evidentemente la seguridad es clave, yo he sido públicamente alguien que ha hablado en contra de los cárteles en el mismo México, porque realmente creo que los que está haciendo el presidente Trump es lo correcto y eso va a ayudar a que nuestras ciudades, nuestro distrito, el estado de Texas y los Estados Unidos sea más seguro. […] La agenda del presidente Trump es la correcta para hacer más seguras nuestras comunidades", dijo Rubin.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.