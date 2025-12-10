Trump celebra la entrada de la demócrata progresista Jasmine Crockett a la carrera por el Senado: “Es un regalo para los republicanos”

Publicado por Sabrina Martin 9 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump reaccionó este martes al anuncio de la representante demócrata progresista Jasmine Crockett de que competirá por el Senado de Texas, un escaño que actualmente ocupa el republicano John Cornyn. Camino a un discurso en Pensilvania, Trump calificó la decisión como “un regalo para los republicanos” y argumentó que no ve a Crockett como una candidata con posibilidades reales de triunfo.

El presidente señaló que la congresista podría avanzar dentro de la primaria demócrata, pero insistió en que su presencia en la contienda beneficia políticamente al Partido Republicano en un estado clave como Texas. “Tiene un coeficiente intelectual bajo. No me imagino que gane (…) La he observado durante los últimos dos años. De hecho, ni siquiera puedo creer que esté en la política”, afirmó.

Competencias definidas en ambos partidos Crockett anunció el lunes su candidatura para las elecciones del próximo año, lo que abre una primaria demócrata en la que se enfrentará al representante estatal James Talarico. En el lado republicano, Cornyn afrontará su propio desafío interno frente al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Una campaña que incorpora los ataques de Trump

El video con el que Crockett lanzó su campaña incluyó fragmentos de audio del propio Trump criticándola, entre ellos la referencia a un “bajo coeficiente intelectual”. Su equipo presentó ese material como parte del mensaje con el que busca reforzar su identidad política a nivel nacional.

El estilo combativo de Crockett alimenta controversias

El ascenso de Crockett durante el último año ha estado acompañado de episodios polémicos. La congresista ha emitido comentarios despectivos hacia figuras republicanas, entre ellos la representante Marjorie Taylor Greene —a quien llamó “rubia decolorada, cuerpo de machorra”— y el gobernador Greg Abbott, a quien se refirió con un apodo burlón relacionado con su uso de silla de ruedas.

Cornyn coincide con Trump: la candidatura es favorable

Las declaraciones de Trump se alinean con la reacción del propio Cornyn, quien también celebró la entrada de Crockett a la carrera. En una entrevista, el senador afirmó que la noticia le generaba satisfacción y describió su candidatura como una ventaja dentro del escenario electoral del próximo año.