“Podría estar violando la Constitución” Kristi Noem arremetió contra Mamdani por su polémico video en el que explica cómo evadir al ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de diciembre, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo este lunes que el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, podría haber “violado la Constitución” de los Estados Unidos al informar a los migrantes sobre sus derechos en el caso de que estos fuesen abordados por agentes de inmigración. “Ciertamente estamos investigando todo eso en coordinación con el Departamento de Justicia”, dijo Noem durante una entrevista con el periodista de Fox News Sean Hannity, a quien también le comentó que Mamdani “podría estar violando la Constitución al dar consejos sobre cómo evadir a las fuerzas del orden y cómo salir impune al quebrantar la ley”.

Si bien Noem no ofreció mayores detalles sobre cómo Mamdani habría violado la Constitución del país, lo cierto es que varios funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump han venido emitiendo acusaciones similares en los últimos días, luego de que seis demócratas del Congreso publicaran un video señalando que los miembros del servicio militar tienen derecho a rechazar órdenes ilegales. El mandatario republicano afirmó en redes sociales que el video equivalía a un “comportamiento sedicioso de traidores” y dijo que esos comentarios eran “¡castigables con la MUERTE!”. Poco después de dichos comentarios, la Casa Blanca aclaró que el presidente no quería verlos ejecutados.

En un video publicado a través de su cuenta de X, Mamdani dijo el lunes que, como alcalde, “protegería los derechos” de los aproximadamente 3 millones de migrantes que actualmente viven en Nueva York. En dicho video, se ve a Mamdani recordando a los espectadores que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden ser rechazados al intentar entrar a una vivienda si estos no cuentan con una orden judicial, añadiendo que las personas no pueden obstruir una investigación. “Si ICE no tiene una orden judicial firmada por un juez, usted tiene derecho a decir: ‘No doy mi consentimiento para que entren’, y el derecho a mantener su puerta cerrada”, señaló el político socialista.