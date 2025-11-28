Mamdani nombra miembro del equipo de transición a una ex líder de la Marcha de las Mujeres que dimitió por odio a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de noviembre, 2025

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, anunció el nombramiento de Tamika Mallory -una antigua líder de la Marcha de las Mujeres que dimitió entre acusaciones de antisemitismo- para su equipo de transición.

Mallory, que formará parte del comité de seguridad comunitaria del equipo, había afirmado anteriormente que los judíos eran responsables de la explotación de "negros y morenos", alegando que los judíos desempeñaron un papel importante en el comercio de esclavos, según Tablet Magazine.

También ha pedido el boicot de Starbucks por haber contratado a la Liga Antidifamación para desarrollar su formación antiprejuicios, ha elogiado al líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, y se ha referido a la fundación de Israel como un "crimen contra los derechos humanos".

"Los neoyorquinos están conmocionados al saber que Zohran Mandani ha nombrado a Tamika Mallory para su equipo", escribió Lawfare Project. "Mallory es una notoria traficante del odio a los judíos en Estados Unidos, defensora del vicioso vitriolo de Louis Farrakhan contra los judíos. Farrakhan llamó a los judíos 'termitas' y al judaísmo 'religión de alcantarilla'. Mallory se negó a denunciarlo".

"Debemos estar vigilantes y escudriñar cuidadosamente a quién nombra Mamdani para puestos clave y, lo que es más importante, lo que hacen una vez en el cargo", escribió el Lawfare Project. "Proteger los derechos civiles de los judíos significa tomar medidas siempre que se violen".

La ADL, que recientemente anunció una iniciativa para supervisar la Administración de Mamdani, escribió que Mallory es "simplemente la elección equivocada".

© JNS