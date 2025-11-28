El Ayuntamiento de Nueva York estudia un aumento de sueldo anual de 100.000 dólares para Mamdani

Publicado por Chris Wade | The Center Square contributor | Just The News 28 de noviembre, 2025

El Ayuntamiento de Nueva York, controlado por los demócratas, podría conceder a sus miembros, y al alcalde electo Zohran Mamdani, un aumento salarial de dos dígitos para recibir el nuevo año.

Una propuesta presentada esta semana por la concejal Nantasha Williams, demócrata de Queens, aumentaría el sueldo anual de los concejales en un 16%, de 148.500 a 172.500 dólares, informó el New York Post.

La medida, que cuenta con el respaldo de más de 30 concejales, fue presentada el martes y podría someterse a una audiencia pública antes de que acabe el año, con el objetivo de ponerla sobre la mesa de Mamdani para que la firme poco después de que jure su cargo el 1 de enero, dijo el legislador al medio de comunicación.

Si se aprueba, el aumento de sueldo propuesto también se aplicaría al nuevo alcalde, al defensor del pueblo, al interventor y a los presidentes de distrito. El sueldo de Mamdani pasaría de los actuales 258.000 dólares con prestaciones a casi 350.000 dólares.

Los miembros del Consejo no han tenido un aumento desde 2016, cuando su salario aumentó en más de 30.000 dólares por año. Están entre los concejales mejor pagados de las principales ciudades de Estados Unidos, empequeñecidos solo por Los Ángeles y Chicago, según datos publicados.

De aprobarse, el proyecto de ley aumentaría el presupuesto salarial de los 50 concejales de 7,5 a 8,8 millones de dólares.

Sin embargo, la propuesta también podría ser problemática para el nuevo alcalde demócrata socialista, que se presentó con una plataforma de mejora de la asequibilidad para el neoyorquino medio. Mamdani tendría que firmar la ley -y enfrentarse a las críticas de los votantes- o vetarla, lo que crearía fricciones tempranas con concejales cuyos votos necesitará para impulsar su agenda legislativa.

Durante la campaña electoral, Mamdani prometió eliminar las tarifas de los autobuses públicos de Nueva York, utilizar el dinero de los contribuyentes para subvencionar totalmente las matrículas de la City University de Nueva York y congelar los alquileres de las viviendas municipales. También ha propuesto gravar a las rentas más altas del estado y aumentar el salario mínimo de la ciudad de Nueva York a 30 dólares la hora para 2030. Esos controvertidos planes requerirán la aprobación estatal y local.

The New York Daily News informó de que Williams había planeado someter el proyecto de ley de aumento salarial a votación en diciembre. Sin embargo, fue anulado después de que los funcionarios señalaran que los estatutos de la ciudad prohíben las decisiones sobre aumentos durante el período de "pato cojo" entre el día de las elecciones y el Año Nuevo.

Los partidarios del plan también expresaron su preocupación de que el alcalde demócrata saliente Eric Adams - que se ha peleado con el consejo en el último año - vetaría el plan de aumento de sueldo hasta la puerta.

