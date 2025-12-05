La UE impone una multa de 120 millones de euros a la red social X

Publicado por Williams Perdomo 5 de diciembre, 2025

La Unión Europea impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk.

Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

Tras conocerse la decisión, el jefe de tecnología de la UE negó una acusación de Estados Unidos de que estaba incurriendo en "censura" al multar a la plataforma de Elon Musk.

"Esta decisión tiene que ver con la transparencia de X" y "no tiene nada que ver con la censura", dijo a los periodistas la jefa tecnológica de la UE, Henna Virkkunen, respondiendo a una acusación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, antes del anuncio.

"Si cumples con nuestras reglas no recibirás ninguna multa. Es así de simple", dijo.