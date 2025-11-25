La Corte Suprema de Dakota del Norte revoca un fallo anterior de un tribunal inferior y prohíbe el aborto en el estado

Publicado por Agustina Blanco 24 de noviembre, 2025

El aborto es ilegal nuevamente en Dakota del Norte después de que la Corte Suprema del estado revocara el viernes una decisión de un tribunal inferior, permitiendo que entre en vigor una prohibición casi total.

La ley prohíbe que cualquier persona practique un aborto, aunque exime a las pacientes individuales. En esa línea, infringir la prohibición se considera un delito grave de clase C, por lo que los médicos podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión, una multa de $10.000 o ambas penas, según reseña The Hill.

Las únicas excepciones



De acuerdo con el Código Penal de Dakota del Norte, estas aplican solo cuando se determina por juicio médico razonable que el aborto es necesario para evitar la muerte o un riesgo serio a la salud de la embarazada, o si el embarazo resulta de violación o incesto reportado en un plazo específico. En concreto:

Casos de violación o incesto durante las primeras seis semanas de embarazo .

. Para prevenir la muerte de la madre o un “riesgo grave para la salud”.

Antecedentes a la decisión de Dakota del Norte



En septiembre de 2024, un juez de distrito había bloqueado la norma al considerarla inconstitucionalmente vaga, especialmente por la ambigüedad de las excepciones relacionadas con la salud materna. Tres de los cinco jueces de la Corte Suprema coincidieron con ese criterio y consideraron que la redacción confusa dejaba a los médicos en una situación de inseguridad jurídica.

Sin embargo, la Constitución de Dakota del Norte exige el voto de al menos cuatro jueces para declarar inconstitucional una ley estatal. Al no alcanzarse esa supermayoría, la prohibición se mantuvo vigente y entró en efecto inmediato.