La prohibición de viajar de Trump y la defensa de Occidente

9 de junio, 2025

Los principales grupos judíos liberales y de izquierdas respondieron como los proverbiales perros de Pavlov la semana pasada cuando el presidente Donald Trump publicó su última prohibición de viajar. Sin dudarlo, tanto las organizaciones más grandes, como el Comité Judío Americano y la Liga Antidifamación, además de las más pequeñas y de extrema izquierda, como T'ruah, J Street y HIAS, desenterraron sus viejos comunicados de prensa condenando los esfuerzos anteriores de Trump para frenar la entrada de personas de los países que consideraba más propensos a ser una amenaza para los estadounidenses.

Sus argumentos actuales son en gran medida los mismos que los que publicaron en 2017 durante el primer mandato de Trump. Insisten en que las políticas liberales de inmigración son un imperativo judío debido a la historia de la comunidad. Y lo que es más importante, afirman que la orden del presidente tiene sus raíces en la xenofobia y los prejuicios, más que en la prudencia, y está desconectada de cualquier preocupación real por la seguridad.

Inmigración y antisemitismo

Lo que lo hace diferente ahora es que la mayoría de ellos tienen que tener en cuenta otro factor, incluso cuando atacan reflexivamente a la administración. Independientemente de que el grupo pretenda representar opiniones mayoritarias, como la AJC y la ADL, o es más fácil clasificarla como interesada principalmente en ataques contra Israel y sus partidarios, como T'ruah y J Street, todas ellas han tenido que reconocer al menos el actual auge del antisemitismo en Estados Unidos. Es un hecho que esto ha culminado en una serie de violentos y recientes ataques asesinos contra judíos y estos grupos tuvieron que mencionarlo, aunque sólo fuera para afirmar que no tenía nada que ver con las acciones de Trump.

Sin embargo, se necesita un tipo particular de obtusidad para no entender que la cuestión de a quién se le permite entrar o permanecer en Estados Unidos -legal o ilegalmente- no puede separarse de la ola de odio sin precedentes dirigida contra los judíos en los últimos 20 meses desde los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Los informes sesgados de los medios de comunicación y el adoctrinamiento de una generación de estadounidenses en ideologías tóxicas de izquierda como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, que falsamente etiquetan a los judíos e Israel como opresores "blancos", han desempeñado un papel decisivo en la generalización del antisemitismo. Pero como hemos visto tanto en los disturbios en los campus universitarios como en los dos últimos ataques violentos contra objetivos judíos -en Washington, D.C, y Boulder, Colo- no se puede negar el papel de los extranjeros en este problema.

Pero al igual que la discusión sobre el antisemitismo, la que se ha recrudecido sobre la inmigración va más allá de las polémicas del momento.

La legitimación del odio a los judíos es en gran medida el resultado de la forma en que los llamados progresistas han sido capaces de inyectar sus ideas tóxicas en el discurso público, persuadiendo así a muchos estadounidenses para que adopten, consciente o inconscientemente, su distorsionada visión marxista de Israel y de la identidad judía. Esto es sólo una pequeña parte, aunque particularmente llamativa, de su guerra general contra el canon de la civilización occidental y los valores fundamentales de la república estadounidense. De este modo, los judíos son, como siempre han sido, los canarios en la mina de carbón, cuya angustia es un indicador precoz de la amenaza que se cierne sobre todos los demás.

Importar prejuicios religiosos



Aunque los liberales judíos están demasiado anclados en el pasado para darse cuenta de ello, el mismo rasero se aplica también a la cuestión de la inmigración. No se trata sólo de que muchos extranjeros estén detrás de la oleada de invectivas antisemitas en las redes sociales y otros medios de comunicación, y de que se ataque a los judíos en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses, además de ser responsables de intentos de asesinarlos. El verdadero problema es que el maltrecho sistema de inmigración está provocando la importación a Estados Unidos de una gran población de personas con más probabilidades de no estar dispuestas a adoptar las ideas tradicionales estadounidenses de libertad. Y lo que es igual de importante, están trayendo al país su desprecio por esos valores, así como sus prejuicios religiosos, de una manera que es antitética para la preservación de la democracia.

En el pasado, la inmigración masiva era un proceso mediante el cual los inmigrantes procedentes de tierras gobernadas por tiranos llegaban a Estados Unidos deseosos de abrazar las bendiciones de la libertad. A través del proceso de asimilación, aprendiendo inglés y adoptando la cultura de su nueva tierra -algo que no era ni fácil ni siempre apreciado por sus vecinos- la inmensa mayoría de estos inmigrantes se convirtieron no sólo en apasionados patriotas estadounidenses, sino también en devotos creyentes en sus valores democráticos.

Lo que estamos presenciando en los últimos años es muy diferente.

Influenciado por el catecismo woke de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) que en sí mismo está reñido con la causa de la igualdad de oportunidades para todos que es el corazón de la idea estadounidense, el proceso de asimilación se ha invertido, en esencia. Ahora son los inmigrantes, incluidos algunos de los países que Trump pretende prohibir, los que importan con ellos los valores de la tiranía y los prejuicios religiosos.

Esto es particularmente cierto en el caso de los programas de estudiantes internacionales, financiados en gran parte por el gobierno federal, que pretendían exponer a los estudiantes nacidos en el extranjero a los conceptos estadounidenses de libertad y democracia con la esperanza de que llevaran esas creencias a sus países de origen. Como Estados Unidos y el mundo han visto en los campus universitarios desde el 7 de octubre, muchos de los que se han beneficiado de la política de puertas abiertas de Estados Unidos a la educación superior tratan de imponer las creencias de sus naciones de origen a los estadounidenses.

Las lecciones de Europa



Basta con mirar a Europa para ver lo que la inmigración masiva de naciones musulmanas ha hecho a naciones como Francia, Suecia y otras, donde no sólo los judíos son blanco del odio y la violencia, sino que la identidad nacional y la cultura de esos lugares están siendo cuestionadas.

De hecho, incluso en el Reino Unido, que durante mucho tiempo fue el baluarte de la democracia y la libertad, la deferencia hacia los prejuicios de los inmigrantes musulmanes ha llevado a la erosión y quizás a la completa eliminación de tales valores. Como demuestran artículos recientes en The Free Press y The Spectator notaron, Gran Bretaña cuenta ahora, por primera vez en siglos, con leyes de blasfemia que impiden a los ciudadanos criticar al islam y a los islamistas por sus prejuicios y violencia. El caso citado en esos artículos es sólo uno de los casos en los que el impacto de sus políticas de inmigración ha hecho que las autoridades hagan la vista gorda ante la violencia u otras conductas ilegales, incluidos los ataques e intimidaciones a judíos, por parte de esa población, mientras tratan como criminales a quienes se manifiestan en contra de esos ultrajes.

Gran Bretaña no fue la única nación que abrió sus fronteras a una inmigración masiva compuesta por quienes no sólo no compartían sus valores cuando llegaron, sino que buscaban activamente cambiar su nuevo hogar en un lugar donde los valores de la civilización occidental fueran sustituidos por los de Oriente Medio o África. Y las consecuencias se han hecho demasiado evidentes para que quienes no están ideológicamente comprometidos no lo vean.

Eso no significa que los estadounidenses deban adoptar opiniones prejuiciosas contra todos los extranjeros o musulmanes, pero sí obliga a su gobierno a investigarlos a fondo de un modo que no ha sido la práctica en los últimos años. También debería influir en el debate sobre cómo debe permitirse la inmigración. La ausencia de tal debate puede llevar a una situación en la que se presente a la nación un hecho consumado, en la que se diga al público que simplemente debe aceptar las consecuencias de tales acciones. La cuestión es: Si se quiere evitar que se repita lo que ha ocurrido en Europa, entonces políticas como las que defiende Trump son de vital importancia.

La historia de la inmigración



Gran parte del debate sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado con la inmigración, incluido el de los millones de inmigrantes ilegales y falsos solicitantes de asilo que inundaron Estados Unidos durante los cuatro años de la Administración Biden, gira en torno a la idea de que la defensa de las fronteras estadounidenses o la aplicación de las leyes existentes es de algún modo moralmente incorrecta o mezquina.

En cierto sentido, eso es comprensible en una nación en la que una mayoría sustancial remonta sus raíces a la llegada de miembros de su familia a Estados Unidos en los últimos 150 años. Esto es especialmente cierto en el caso de los judíos. Pero es a la vez ahistórico y absurdo comparar la experiencia del inmigrante judío con lo que ocurre hoy. Eso es cierto con respecto a los días de inmigración masiva procedente de Europa del Este desde la década de 1880 hasta 1924 (cuando las leyes de inmigración se volvieron sustancialmente más restrictivas), o los esfuerzos de los judíos por huir de una muerte segura a manos de los nazis alemanes y sus colaboradores en las décadas de 1930 y 1940.

A diferencia de finales del siglo XIX, cuando la inmigración era vital para un país que necesitaba más trabajadores para las industrias de mano de obra intensiva y para llenar un continente en gran parte vacante, la situación contemporánea es muy diferente. También es falsa la idea de que los que llegan de Oriente Próximo, África o América Central y del Sur están todos motivados por la amenaza de un peligro cierto comparable al de los judíos del pasado.

HIAS, un grupo cuyo nombre fue en su día un acrónimo de Hebrew Immigrant Aid Society. Pero ahora es simplemente una marca que defiende las fronteras abiertas para todos y tiene un modelo de negocio únicamente preocupado por obtener pagos del gobierno para financiar sus esfuerzos por permitir que los inmigrantes no judíos permanezcan en el país. En lugar de ayudar a los judíos a adaptarse a Estados Unidos, a HIAS se le paga para ayudar a facilitar la importación de personas que tienen más probabilidades de ser hostiles a los judíos y a la democracia occidental.

En el siglo XXI, es posible que las grandes empresas sigan queriendo importar un gran número de trabajadores no cualificados, entren legalmente o no, para deprimir los salarios de los estadounidenses de clase trabajadora. También eleva el precio de la vivienda y carga a los ayuntamientos con el coste de atender a tanta gente que no se mantiene a sí misma. Algunos en la izquierda también pueden creer, probablemente erróneamente, que a largo plazo, estos inmigrantes, que en gran medida forman una clase de siervos mal pagados que realizan trabajos de bajos ingresos para las élites con credenciales, asegurarán su futuro dominio político.

Incluso si ignoramos esas razones para adoptar un proceso de inmigración menos liberal, las afirmaciones de que lo que está haciendo Trump es perjudicial para los valores estadounidenses son sencillamente incorrectas. Hasta que la cultura se incline de nuevo hacia la exigencia de que los inmigrantes adopten los valores occidentales en lugar de exigir que Occidente acepte las costumbres destructivas que traen del extranjero, la actitud tradicional de que las fronteras abiertas son sinónimo de democracia y seguridad para los judíos en Estados Unidos lo lleva al revés.

Los disturbios en Los Ángeles que estallaron en los últimos días en respuesta a un esfuerzo de las autoridades federales por arrestar a quienes están aquí ilegalmente (muchos de los cuales ya tienen órdenes de deportación en vigor) se basan en la suposición de que las fronteras y las leyes de Estados Unidos pueden borrarse. Como tal, la "resistencia" anti-Trump se equivoca al afirmar que el intento de hacer retroceder las políticas de fronteras abiertas de Biden es racista o autoritario.

Por supuesto, muchos inmigrantes contribuyen enormemente a la vida estadounidense. Y muchos de ellos quieren, como los del pasado, abrazar los valores occidentales. Pero conceder esos puntos no borra la amenaza que tantos otros suponen. A falta de un sistema que no promueva la adopción de valores genuinamente liberales ni impida la creación de enclaves donde algunos puedan trabajar para hacer el país menos seguro para los judíos y el futuro de Occidente, es necesario un enfoque más restrictivo de la cuestión.

Un plan defectuoso



Es cierto que la prohibición de viajar de Trump es incoherente y está elaborada más en respuesta a los esfuerzos judiciales por anular órdenes anteriores que para abordar eficazmente el problema que intenta resolver.

La lista de naciones desde las que se limitará la inmigración y los viajes se ha redactado claramente para evitar que parezca que se centra únicamente en las naciones musulmanas. Y algunos países musulmanes donde la inmigración es problemática, como Egipto (el atacante de Boulder era egipcio) o Siria Egipto (el atacante de Boulder era egipcio) o Siria, fueron omitidos para evitar ofender a sus actuales gobernantes, a los que Washington considera aliados, como en el caso de El Cairo, o desea convertir en tales, como en el de Damasco.

Lo mismo podría decirse de dejar a China fuera de la lista. Es probable que Trump no quiera inflamar las ya tensas relaciones con el régimen comunista de Pekín, que busca activamente influir y controlar las actividades de quienes vienen aquí, así como socavar la democracia estadounidense.

Por defectuosa que sea, la orden de Trump es un intento de hacer frente a un grave problema que muchos liberales políticos evitan porque temen ser llamados racistas o xenófobos.

En un momento de epidemia de incitación y violencia antisemita, el apoyo a la limitación de la inmigración procedente de países donde el odio a los judíos es normativo, si no obligatorio, es simplemente de sentido común. Más que eso, cualquiera que se preocupe por la preservación de la democracia también debería entender que esta causa se ve socavada por la importación masiva de aquellos que no solo no están acostumbrados a ella, sino que en realidad se oponen a ella debido a su adoctrinamiento ideológico o religioso. Piensen lo que quieran de Trump, pero ha llegado el momento de que los estadounidenses reconozcan que su cultura democrática y los valores de libertad que hicieron de este país un refugio para los judíos están siendo atacados por progresistas e inmigrantes que quieren destruir Occidente en lugar de unirse a él.

