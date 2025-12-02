"Infractor mediático de la semana": la sección en la web de la Casa Blanca para denunciar a los "medios de noticias falsos"

Publicado por Williams Perdomo 2 de diciembre, 2025

La Casa Blanca presentó una nueva sección de su sitio web oficial en la que critica y cataloga públicamente a los medios de comunicación y a los periodistas que, a su juicio, han distorsionado noticias que hayan ocurrido en la semana.

En la parte superior de la página, el texto dice: "Engañoso. Sesgado. Expuesto". La sección destaca al Boston Globe, CBS News y The Independent como "medios infractores de la semana". La Casa Blanca los acusa de presentar de forma inexacta las declaraciones de Trump sobre seis legisladores demócratas que publicaron un video en el que animaban a militares a no obedecer órdenes ilegales.

"Los medios de comunicación tergiversan y exageran los llamados del presidente Trump a la rendición de cuentas de los demócratas", explica la Casa Blanca en la página web que, además, señala donde -a su juicio-ocurrió la tergiversación.

De igual manera, la página publica los links que desmienten la afirmación de los medios de comunicación. En ese sentido, la sección muestra a los medios de comunicación que tilda de "reincidentes". Como reincidentes destacan medios como The Washington Post, The New York Times, MSNBC y CNN.

"Estos medios no sólo se equivocan, sino que lo hacen una y otra vez", dice la página web.