ANÁLISIS
"No los queremos. Ni a uno solo": Trump propuso "desnaturalizar" inmigrantes mientras Noem recomendó "una prohibición total de viajes" a países que 'envían' criminales a EEUU
La secretaria de Estado de Seguridad Nacional aseguró que habló con el presidente sobre su recomendación, que afectaría a "todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos sociales".
La Administración Trump continúa apretando el acelerador en su pugna por reforzar la seguridad de las fronteras con un doble frente. Mientras que Donald Trump se mostró favorable a buscar la desnaturalización de nacionalizados que delincan, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, propuso la implementación de una "prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales".
Una postura que llega tras el tiroteo de un ciudadano afgano refugiado en EEUU contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington la semana pasada y que se saldó -de momento- con la muerte de Sarah Beckstrom y con Andrew Wolfe en estado crítico.
Respuesta al atentado contra la Guardia Nacional
Noem hizo pública su recomendación en su cuenta de X tras verse con el presidente. La secretaria de Seguridad Nacional se expresó de manera más que contundente: "NO LOS QUEREMOS. NI UNO SOLO".
La publicación de Noem da a entender que Trump se mostró de acuerdo con poner en marcha la medida dentro de su paquete de acciones en respuesta por el atentado y la situación migratoria heredada de la era Biden.
"Recomiendo una prohibición total de viajar a todos los malditos países que han inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales".
"Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que los invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, se quedaran con el dinero de nuestros impuestos ganado con tanto esfuerzo o se apropiaran de los beneficios que corresponden a los ESTADOUNIDENSES".
El atentado de DC provocó una cascada de medidas restrictivas para inmigrantes
Desde entonces, Trump y su gabinete han anunciado medidas restrictivas como la pausa total en las decisiones de asilo y suspensión de las visas a los compatriotas del tirador de manera inmediata. Además, la administración anunció la revisión de todas las tarjetas de residencia permanente a ciudadanos de 19 partidos y anunció restricciones a los créditos a inmigrantes ilegales.
Por último, durante el lunes el propio Trump subió la apuesta en una conversación informal con periodistas a bordo del Air Force One apuntando que, si pudiera, retiraría la nacionalidad a inmigrantes que delincan o que "no sean un activo para este país".
Además, insistió en fomentar una política de "migración inversa" que consistiría en sacar a la gente que está en nuestro país. Sacarlos de aquí. Quiero sacarlos. Tenemos mucha gente en este país que no debería estar aquí, y que entró gracias a Biden".