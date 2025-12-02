“Si quieres ser estadounidense, es todo o nada”: un proyecto de ley busca terminar con la doble ciudadanía

Publicado por Joaquín Núñez 1 de diciembre, 2025

El senador Bernie Moreno (R-OH) presentó un proyecto de ley para terminar con la doble ciudadanía. Se trata de la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, la cual exigiría que los ciudadanos juren una "lealtad exclusiva" a los Estados Unidos. En la práctica, obligaría a cualquier ciudadano estadounidense con ciudadanía extranjera a elegir entre ambas ciudadanías.

Según la legislación actual, los estadounidenses pueden mantener una doble ciudadanía y no están obligados a elegir una de ellas. En este contexto, el proyecto del republicano de Ohio se presenta como una medida que reforzaría los intereses de Estados Unidos frente a preocupaciones sobre "conflictos de intereses y lealtades divididas".

"Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve de hacerlo. ¡Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y SOLO a los Estados Unidos de América!", expresó el senador Moreno en un comunicado.

"Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble nacionalidad de una vez por todas", añadió el senador nacido en Colombia, quien se convirtió en ciudadano estadounidense a sus 18 años.

En cuanto a la aplicación de la legislación, requeriría que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creen bases de datos para rastrear y hacer cumplir el cambio en la ley de ciudadanía.

Además, desde la promulgación del proyecto, los estadounidenses con doble ciudadanía tendrían un año para notificarle a las autoridades cuál será su ciudadanía elegida. Si una persona no cumple con el cambio dentro del año, automáticamente se considerará que ha renunciado a su ciudadanía estadounidense.

¿Qué pasaría si un ciudadano estadounidense elige la ciudadanía del otro país? De acuerdo con el texto del proyecto, tanto el DHS como el Departamento de Justicia deberán garantizar que estas personas "estén registradas adecuadamente en los sistemas federales y sean tratadas como extranjeros a los efectos de las leyes de inmigración".

A su vez, en caso de que un ciudadano estadounidense solicite una ciudadanía extranjera en el futuro, el proyecto exigiría que renuncie a su ciudadanía estadounidense.

Moreno, quien llegó al Senado en enero del 2025 tras derrotar al titular demócrata Sherrod Brown, habló con VOZ el pasado 5 de septiembre sobre la situación del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. En aquella oportunidad, vaticinó que terminaría saliendo del país "vivo o muerto".

"Tienen un premio, 50 millones de dólares. Eso es más que lo ofrecido por cualquier terrorista del mundo. Los militares tiene que saber qué es lo que es bueno para el pueblo. Tienen que tener orgullo de su propio país. Este señor no es bueno para Venezuela. No es bueno para las Américas", añadió.