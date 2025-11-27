Hegseth visita el USS Gerald Ford en el Caribe mientras Trump amplía la ofensiva antidrogas
Durante su recorrido por el buque insignia de la Marina, el l secretario de Defensa agradeció el servicio de los marines y envió un mensaje por el Día de Acción de Gracias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves al personal desplegado en el portaviones USS Gerald Ford, actualmente anclado en el Caribe como parte de la mayor operación militar regional en décadas. La gira del jefe del Pentágono se enmarca en la intensificación de la ofensiva antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump, que busca asfixiar las rutas del narcotráfico y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Durante su recorrido por el buque insignia de la Marina, Hegseth agradeció el servicio de los marines y envió un mensaje por el Día de Acción de Gracias, subrayando que el despliegue tiene un objetivo claro: proteger a los ciudadanos estadounidenses y frenar la violencia vinculada a organizaciones criminales. El Pentágono difundió imágenes del secretario saludando a tripulantes y mandos.
Un despliegue sin precedentes en el Caribe
República Dominicana se suma al esfuerzo regional
Como parte de la expansión de Lanza del Sur, Hegseth viajó a República Dominicana, donde sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader. Tras el encuentro, ambos anunciaron que Estados Unidos utilizará de manera temporal dos aeropuertos dominicanos —el Internacional de Las Américas y la base aérea de San Isidro— para el soporte logístico de personal y equipos vinculados a la operación antidrogas.
Abinader destacó que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad por su impacto en la estabilidad regional y enfatizó que ningún país puede enfrentar la amenaza solo. Hegseth agradeció al Gobierno dominicano por su disposición a cooperar y afirmó que la decisión refuerza a República Dominicana como un aliado clave en la región.
Una estrategia que apunta a ampliar su alcance
El uso de infraestructura estratégica en países aliados, sumado al despliegue naval y aéreo estadounidense, marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra redes criminales transnacionales y contra la influencia del régimen venezolano.
Las autoridades estadounidenses han adelantado que la operación continuará expandiéndose y que la cooperación regional —incluida la estrecha coordinación con Gobiernos caribeños— será determinante para el éxito de la estrategia antidrogas.