Hegseth visita el USS Gerald Ford en el Caribe mientras Trump amplía la ofensiva antidrogas

Publicado por Sabrina Martin 27 de noviembre, 2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este jueves al personal desplegado en el portaviones USS Gerald Ford, actualmente anclado en el Caribe como parte de la mayor operación militar regional en décadas. La gira del jefe del Pentágono se enmarca en la intensificación de la ofensiva antidrogas ordenada por el presidente Donald Trump, que busca asfixiar las rutas del narcotráfico y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante su recorrido por el buque insignia de la Marina, Hegseth agradeció el servicio de los marines y envió un mensaje por el Día de Acción de Gracias, subrayando que el despliegue tiene un objetivo claro: proteger a los ciudadanos estadounidenses y frenar la violencia vinculada a organizaciones criminales. El Pentágono difundió imágenes del secretario saludando a tripulantes y mandos.

Un despliegue sin precedentes en el Caribe La presencia del USS Gerald Ford forma parte de la Operación Lanza del Sur, iniciada a mediados de noviembre por orden directa del presidente Trump. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han atacado al menos 21 embarcaciones utilizadas para transportar droga hacia territorio norteamericano, con un saldo de más de 80 fallecidos vinculados a estos grupos criminales, según datos oficiales.

República Dominicana se suma al esfuerzo regional

Como parte de la expansión de Lanza del Sur, Hegseth viajó a República Dominicana, donde sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader. Tras el encuentro, ambos anunciaron que Estados Unidos utilizará de manera temporal dos aeropuertos dominicanos —el Internacional de Las Américas y la base aérea de San Isidro— para el soporte logístico de personal y equipos vinculados a la operación antidrogas.

Abinader destacó que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad por su impacto en la estabilidad regional y enfatizó que ningún país puede enfrentar la amenaza solo. Hegseth agradeció al Gobierno dominicano por su disposición a cooperar y afirmó que la decisión refuerza a República Dominicana como un aliado clave en la región.

Una estrategia que apunta a ampliar su alcance

El uso de infraestructura estratégica en países aliados, sumado al despliegue naval y aéreo estadounidense, marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra redes criminales transnacionales y contra la influencia del régimen venezolano.

Las autoridades estadounidenses han adelantado que la operación continuará expandiéndose y que la cooperación regional —incluida la estrecha coordinación con Gobiernos caribeños— será determinante para el éxito de la estrategia antidrogas.