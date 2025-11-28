Maduro activa alerta militar y ordena a su Aviación estar “lista y dispuesta” para defender el país

Publicado por Virginia Martínez 27 de noviembre, 2025

El dictador venezolano Nicolás Maduro ordenó este jueves a los miembros de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) mantenerse “alertas, listos y dispuestos” para defender a Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que él describe como una amenaza directa a su permanencia en el poder.

Maduro pidió a la fuerza aérea actuar con “serenidad imperturbable” y afirmó que el país cuenta con ellos para resguardar lo que definió como una “patria libre y soberana”.

El dictador eleva el tono y habla de una “república en armas”

En una intervención remota, Maduro aseguró que, si Venezuela llegara a declararse “una república en armas”, el resultado sería “la victoria”.

También afirmó que desde hace 17 semanas fuerzas extranjeras que calificó de “imperialistas” intentarían alterar la paz en el Caribe, en Venezuela y en Suramérica “bajo falsos y extravagantes argumentos”.

Maduro aseguró que Venezuela ha demostrado una “capacidad inmensa de coordinación, comando, control, comunicación y unión popular-militar-policial” ante lo que presenta como amenazas externas.

Despliegue estadounidense Sus palabras se producen en un momento de mayor presencia militar de Estados Unidos en la región. Washington ha reforzado su despliegue en el Caribe, incorporando al portaaviones USS Gerald R. Ford como parte de una operación centrada en combatir el narcotráfico y a individuos considerados narcoterroristas por las autoridades estadounidenses.

El lunes, Estados Unidos dio un paso más al designar al llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, una medida que apunta directamente a altos mandos militares y funcionarios vinculados al régimen venezolano. De acuerdo con Washington, esta estructura criminal estaría involucrada en operaciones de narcotráfico a gran escala y en actividades que amenazan la seguridad regional.



Aislamiento aéreo tras advertencias de seguridad

El panorama se complicó aún más tras una crisis de conectividad aérea que comenzó el sábado, cuando aerolíneas internacionales suspendieron vuelos luego de que Estados Unidos advirtiera sobre riesgos al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.