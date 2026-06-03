EN VIVO | Primarias California: Gallagher reforzará al GOP en el Congreso tras ganar la elección especial del 1er Distrito mientras Hilton lidera la carrera para sustituir a Newsom, con Becerra como principal rival para el balotaje en noviembre y Karen Bass garantiza su participación en el runoff de la Alcaldía de LA

Newsom y Bass atienden a los medios durante los incendios de LA AFP

Publicado por Israel Duro 3 de junio, 2026

Con algo más del 50% de los votos escrutados en California, el Partido Republicano está logrando unos notables resultados. El objetivo más urgente, mantener el escaño del congreso del 1er Distrito, vacante tras la repentina muerte del representante conservador Doug LaMalfa, se consiguió sin necesidad de runoff, con la aplastante victoria (61,9% de los votos) del líder de la minoría en la Asamblea Estatal, James Gallagher.

Además, el también conservador Steve Hilton lidera (27,7%), con el 56% de los votos escrutados, la carrera para sustituir a Gavin Newsom. Le sigue el demócrata Xavier Becerra, con el 25,4%, y, un poco más lejos, pero aún con opciones, el también candidato azul Tom Steyer (19,6)%.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se aseguró su participación en el runoff de noviembre. A la espera de que se certifique quién será su rival, la celebridad Spencer Pratt marcha con ventaja.

04:30 am Mike Johnson respira: Gallagher, refuerzo para el GOP en el Congreso lo que queda de legislatura tras ganar la elección especial del 1er Distrito El líder de la minoría conservadora en la Asamblea californiana, James Gallagher, consiguió retener con solvencia el escaño del difunto Doug LaMalfa para el GOP. El legislador logró el 61,9% de los votos, con lo que no será necesaria una segunda vuelta para poder tomar posesión de su escaño.

04:00 am Karen Bass garantiza su lucha por la reelección en un runoff en noviembre 10:21 03/06/2026 10:21 03/06/2026 La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass garantizó que podrá pelear por revalidar su cargo en noviembre, tras alcanzar el 36,9% de los votos con el 56% escrutado. Le sigue el independiente (en su día republicano), Spencer Pratt, que cuenta con el 29,4% de las papeletas, mientras que Nithya Raman sumaba el respaldo del 21,7%.

03:56 am El republicano Hilton lidera la carrera para sustituir a Newsom, seguido de los demócratas Becerra y Steyer 10:25 03/06/2026 10:25 03/06/2026 Steve Hilton continúa manteniendo vivo el sueño republicano de volver a reconquistar California, y marcha líder de las primarias. Con el 56% escrutado, el conservador consigue el 27,7% de los votos, seguido por el exsecretario de Salud con Biden Xavier Becerra (25,4%). Cierra el podio el también demócrata Tom Steyer, con el 19,6%

03:33 am Valadao consigue garantizar su presencia en una segunda vuelta para mantener su escaño 10:33 03/06/2026 10:33 03/06/2026 El representante David Valadao consiguió alcanzar el 44,5% de los votos en las primarias por el escaño del 22er Distrito. No obstante, el republicano tendrá que medirse con el que consiga imponerse de la pugna entre los demócratas Randy Villegas (29,8%) y Jasmeet Bains (25,6%)