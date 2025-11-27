Alianza entre EEUU y República Dominicana contra el narcoterrorismo: militares podrán usar aeropuertos de la isla para operaciones antidrogas en el Caribe

Publicado por Sabrina Martin 26 de noviembre, 2025

Estados Unidos podrá usar, por un periodo limitado, áreas restringidas en dos aeropuertos de Santo Domingo, la capital de República Dominicana—la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas— para reforzar la operación antidrogas Lanza del Sur. El anuncio lo hicieron este miércoles el presidente dominicano Luis Abinader y el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Abinader indicó que el acceso será “provisional” y se destinará a “la logística de aviones, transporte de equipo y personal técnico”. Aclaró que esos permisos se conceden bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Reconocimiento estadounidense y apoyo a la estrategia de Trump

Hegseth agradeció la colaboración dominicana y defendió las medidas estadounidenses como necesarias para desarticular organizaciones criminales. Según sus palabras, las acciones representan “el único idioma” que entienden los narcotraficantes.

“Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar decenas de miles de vidas. El presidente Trump cree y refuerza estas alianzas”, declaró Hegseth, que además describió a República Dominicana como un “líder regional” en la lucha contra el narcotráfico.