Alianza entre EEUU y República Dominicana contra el narcoterrorismo: militares podrán usar aeropuertos de la isla para operaciones antidrogas en el Caribe
El presidente dominicano Luis Abinader indicó que el acceso será “provisional” y se destinará a “la logística de aviones, transporte de equipo y personal técnico”.
Estados Unidos podrá usar, por un periodo limitado, áreas restringidas en dos aeropuertos de Santo Domingo, la capital de República Dominicana—la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas— para reforzar la operación antidrogas Lanza del Sur. El anuncio lo hicieron este miércoles el presidente dominicano Luis Abinader y el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.
Abinader indicó que el acceso será “provisional” y se destinará a “la logística de aviones, transporte de equipo y personal técnico”. Aclaró que esos permisos se conceden bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Reconocimiento estadounidense y apoyo a la estrategia de Trump
Hegseth agradeció la colaboración dominicana y defendió las medidas estadounidenses como necesarias para desarticular organizaciones criminales. Según sus palabras, las acciones representan “el único idioma” que entienden los narcotraficantes.
“Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar decenas de miles de vidas. El presidente Trump cree y refuerza estas alianzas”, declaró Hegseth, que además describió a República Dominicana como un “líder regional” en la lucha contra el narcotráfico.
Una alianza estratégica en un momento clave
Abinader subrayó que combatir estas redes debe ser una prioridad regional: “Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su Administración, por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional […] Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”.
En lo que va del mes, las autoridades dominicanas reportaron la incautación de 1.290 paquetes de droga en dos operativos vinculados con Lanza del Sur.