Melania Trump se reúne con los rehenes liberados Aviva y Keith Siegel en la Casa Blanca

Publicado por Jonathan D. Salant 5 de febrero, 2026

La rehén liberada Aviva Siegel se reunió por primera vez con la primera dama, Melania Trump, en enero de 2025. Ambos volvieron a reunirse en la Casa Blanca el miércoles, pero esta vez les acompañó el marido de Siegel, Keith.

Los Siegel flanquearon a la primera dama estadounidense en la Casa Blanca mientras le daban las gracias.

"Estoy eternamente agradecido a usted y al presidente Trump por traerme a casa y por devolver a todos los rehenes a sus familias", dijo Keith a la primera dama.

Residentes del kibutz Aza, los Siegel estuvieron entre más de 200 personas que Hamás tomó como rehenes el 7 de octubre de 2023. Ella fue liberada 51 días después, durante un breve alto el fuego. Él no recuperó su libertad hasta febrero pasado, tras 484 días en cautiverio.

"Después de que Aviva fuera liberada, me llamó, quería verme, y concertamos una reunión en Nueva York en enero de 2025", dijo Melania Trump sobre el encuentro, que se incluyó en un documental de 2026 que acaba de estrenarse sobre la primera dama. "Aviva era una guerrera. Ella es una guerrera. Luchaba mucho por Keith, y sé que él sufrió mucho".

Aviva Siegel había llevado un libro hecho a mano sobre el 7 de octubre y sobre su esposo. Más tarde se lo entregó a la primera dama, quien lo compartió con su esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la película, Aviva rompió a llorar, y la primera dama la consoló y prometió rezar por su marido. "Siempre utilizaré mi influencia y mi poder para luchar por los necesitados", dijo la primera dama en la cinta.

Keith Siegel también fue finalmente liberado, y la pareja agradeció públicamente al presidente y a la primera dama sus esfuerzos por conseguir la liberación de todos los rehenes.

"Quiero darle las gracias por ser una persona muy compasiva por apoyar y ayudar a Aviva", dijo Keith Siegel en la Casa Blanca, con la voz entrecortada por momentos.

"Durante esos días difíciles, usted la ayudó enormemente de muchas maneras", dijo. "Es un honor y un privilegio, y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de decírselo en persona, sentado a su lado".

También mencionó lo que calificó como "la extraordinaria movilización por la libertad de Aviva, la mía y la de todos los rehenes, y cómo eso me conmovió profundamente".

"Nos mostró el verdadero significado de aferrarse a la esperanza incluso en los momentos más difíciles", afirmó.

Aviva Siegel dijo que este era un momento apropiado para agradecer a la primera dama una vez más su apoyo.

"Sólo quiero decir que esperé a que el último rehén volviera a casa para darle las gracias", dijo. "Porque cuando nos conocimos antes de que Keith volviera a casa, me diste tanta esperanza, y puedo sentir tu corazón conmigo. Y sabía lo importante que era para ti volver a casa y hablar con el presidente Trump y compartir tus sentimientos".

"Traer a los rehenes a casa era lo más importante en lo que podía pensar en este mundo", dijo. "Y gracias, Keith, por seguir vivo y estar conmigo".

Los Siegel colaboran con una organización israelí de ayuda humanitaria y acaban de regresar de un campo de refugiados en Kenia.

"Devolver es una parte crucial de mi proceso de recuperación y rehabilitación", dijo Keith Siegel. "Tenemos por delante la misión de ayudar a otros que lo están pasando mal. Esta es nuestra nueva misión en la vida. Este es el camino en el que estamos. Este es nuestro viaje".

