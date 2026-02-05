El DOJ presenta nuevos cargos por terrorismo contra el presunto asesino de los empleados de la embajada israelí

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de febrero, 2026

Jeanine Pirro, fiscal general de Estados Unidos, anunció nuevos cargos por terrorismo contra Elías Rodríguez, de Chicago, acusado de matar a los empleados de la embajada israelí Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim frente al Museo Judío Capital en Washington el 21 de mayo de 2025.

Una nueva acusación de 13 cargos, que el Departamento de Justicia dijo que fue desvelada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el miércoles, incluye cuatro cargos de terrorismo. "Varios de los cargos presentados contra Rodríguez conllevan una pena máxima de muerte o cadena perpetua", dijo el departamento.

Rodríguez, de 31 años, fue acusado anteriormente de asesinar a un funcionario extranjero, delitos con armas de fuego, cargos federales por delitos de odio y dos cargos de asesinato premeditado en primer grado.

"Mi oficina no descansará en nuestros esfuerzos para que Elías Rodríguez rinda cuentas por este horrible y selectivo acto de terror contra Yaron Lischinsky, Sarah Milgrim y nuestra comunidad judía", declaró Pirro.

Darren Cox, subdirector del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Washington, declaró que "además de asesinar presuntamente a dos personas inocentes y aterrorizar a los supervivientes de su ataque en el Capital Jewish Museum, Rodríguez escribió y publicó un manifiesto en el que intentaba justificar moralmente sus acciones e inspirar a otros a cometer actos de violencia política."

"Sus presuntas acciones justifican los cargos adicionales de terrorismo que se anuncian hoy", dijo Cox.

Según la nueva acusación, "Rodríguez se acercó presuntamente a las víctimas cuando salían de una recepción de jóvenes diplomáticos en el museo, disparó aproximadamente 20 veces con una pistola semiautomática y gritó 'Palestina libre'", según el Departamento de Justicia.

"Tras el tiroteo, Rodríguez entró en el museo. Varios asistentes al acto seguían presentes. Rodríguez supuestamente mostró un keffiyeh rojo y dijo: 'Lo hice por Palestina. Lo hice por Gaza'", dijo el departamento. "Mientras la policía sacaba a Rodríguez del museo, éste gritó 'vergüenza debería daros' y 'vergüenza debería dar el terror Zio-Nazi' a los asistentes al evento que aún quedaban".

