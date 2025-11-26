Fuerzas Aéreas del Comando Sur prueban bombardeos sobre el Caribe mientras crecen las tensiones con Maduro

Bombarderos B-52H de la Fuerza Aérea estadounidense AFP Photo / Ministerio de Defensa de Corea del Sur

Publicado por Sabrina Martin 26 de noviembre, 2025

Las Fuerzas Aéreas del Comando Sur de Estados Unidos informaron que bombarderos estratégicos B-52H de la Base Aérea de Minot (Team Minot) realizaron el 24 de noviembre una demostración de ataque en el mar Caribe, como parte de la Operación Southern Spear, una misión orientada a fortalecer la seguridad y la estabilidad hemisférica.

Según el Comando Aéreo Sur, los bombarderos se integraron en la operación junto a aviones de combate y participaron en entrenamientos de movilidad rápida, uno de los pilares de la estrategia estadounidense para responder con velocidad a amenazas transnacionales en el hemisferio.

Advertencia de la FAA y suspensión de vuelos hacia Venezuela

El ejercicio militar ocurrió tras una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que pidió a los aviones civiles extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido al aumento de la actividad militar y al deterioro del entorno de seguridad.

Como consecuencia, varias aerolíneas internacionales —entre ellas Iberia, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL, Latam y Turkish Airlines— suspendieron sus vuelos hacia Caracas.

La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) pidió a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos de sus aerolíneas ante posibles modificaciones adicionales.