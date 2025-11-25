El DOJ pide a un juez levantar las restricciones y hacer públicos los archivos de Epstein

Publicado por Sabrina Martin 24 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un juez federal autorización para divulgar los materiales del gran jurado y levantar las restricciones que aún impiden la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La petición llega después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que ordena liberar toda la información no clasificada del caso en un plazo de 30 días.

Firmada el 19 de noviembre de 2025, la ley instruye a la fiscal general Pam Bondi a publicar todos los registros, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados vinculados con Epstein. Las redacciones solo podrán usarse para proteger a víctimas o investigaciones activas y deberán justificarse públicamente en el Registro Federal.

El DOJ sostiene que la ley supera el secreto del gran jurado

En su presentación ante el tribunal, el DOJ afirmó que el Congreso concedió autoridad explícita para divulgar estos archivos, superando las restricciones tradicionales de confidencialidad y dejando sin efecto fallos previos que bloquearon la publicación. Por ello, el departamento pidió agilizar la liberación de transcripciones, pruebas y materiales de descubrimiento y modificar las órdenes que impiden su difusión.

El juez del caso Maxwell fija plazos clave

El magistrado encargado del caso Maxwell estableció un calendario rápido. Ordenó a la defensa presentar su posición antes del 3 de diciembre, fecha en la que también podrán pronunciarse las víctimas mediante cartas al tribunal. El Gobierno deberá responder antes del 10 de diciembre. Aunque el juez no fijó una fecha para su decisión, reconoció el límite de 30 días impuesto por la ley.