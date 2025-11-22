Trump pone fin al TPS para somalíes en Minnesota y acusa a Walz de permitir un “centro de lavado de dinero”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que terminará “con efecto inmediato” el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los somalíes que viven en Minnesota, al afirmar que el estado atraviesa una ola de fraude y criminalidad bajo la gestión del gobernador demócrata Tim Walz.

“Minnesota, bajo el gobernador Walz, es un centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero. Yo, como presidente de los Estados Unidos, por la presente estoy terminando, con efecto inmediato, el Estatus de Protección Temporal (Programa TPS) para los somalíes en Minnesota. Las pandillas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran estado y faltan MILES DE MILLONES de dólares. Envíenlos de regreso a donde vinieron. ¡Se acabó!", escribió Trump en la red social Truth.

La medida que afecta a los inmigrantes somalíes no es aislada, pues forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump para desmontar el TPS en múltiples frentes. En los últimos meses, el Gobierno federal ya ha puesto fin —o iniciado el proceso para terminar— las protecciones de haitianos, hondureños, nicaragüenses, afganos, cameruneses y sudsudaneses, y ha señalado que revisará todas las designaciones vigentes, incluido el TPS de los venezolanos, que fue otorgado durante la Administración Biden.

Minnesota alberga una de las comunidades somalíes más grandes del país. Hasta ahora, la oficina del gobernador demócrata Walz no respondió a pedidos de comentarios.