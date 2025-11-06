La Administración Trump le pone fin al estatus de protección para ciudadanos de Sudán del Sur

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles que finalizará oficialmente las protecciones contra la deportación para los ciudadanos de Sudán del Sur. En un comunicado, la agencia señaló que, si bien la violencia persiste en el país africano, este no ha regresado aún a una guerra civil “a gran escala”, añadiendo que el gobierno sudanés planea cooperar con las deportaciones, creando así “razones de política exterior de peso” detrás de la decisión.

“Si bien existe violencia inter e intracomunal relacionada con disputas fronterizas, violencia transfronteriza, ataques cíclicos y de represalia, y polarización étnica, hasta la fecha se ha evitado un regreso a una guerra civil a gran escala”, escribió el DHS.

Los ciudadanos de este país africano han calificado para el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde que obtuvo su independencia en el año 2011, siendo renovado por última vez por el expresidente Joe Biden durante su administración, la cual determinó que los nacionales de Sudán del Sur no podían ser devueltos a su país debido a un “conflicto armado y crisis humanitaria en curso”.

A pesar de esto, el aviso publicado este miércoles en el Registro Federal de los Estados Unidos otorga a los sursudaneses un plazo de 60 días para abandonar el país, argumentando que estos ya no califican para el programa que impide la deportación de aquellos que enfrenten desastres naturales o disturbios civiles.