Un fallo judicial frena el intercambio de información confidencial de los contribuyentes entre IRS e ICE al considerarlo un acto ilegal

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de noviembre, 2025

La juez federal Colleen Kollar-Kotelly dictaminó este viernes que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) violó la ley cuando llegó a un acuerdo para compartir datos secretos de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ordenando una pausa inmediata a dicha práctica. Kollar-Kotelly, quien fue designada por el expresidente demócrata Bill Clinton para el tribunal del Distrito de Columbia, calificó este intercambio entre las dos agencias como una clara “conducta ilegal” que no solamente violó leyes fiscales, sino también varios procedimientos.

“Los demandantes han demostrado que la implementación de la Política de Compartir Direcciones por parte del IRS fue arbitraria y caprichosa porque el IRS no reconoció que se estaba apartando de su política previa de estricta confidencialidad, no consideró los intereses de confianza generados por su política anterior de estricta confidencialidad, y no proporcionó una explicación razonada para la nueva política”, escribió la jueza.

Kollar-Kotelly aseguró que el argumento de ICE para justificar su acción resultaba sospechoso

De igual forma, Kollar-Kotelly aseguró que, de acuerdo con diferentes documentos revelados en el caso, el ICE buscó inicialmente información sobre más de 7 millones de contribuyentes a lo largo y ancho del país, limitándose luego a solo 1,28 millones de “contribuyentes inmigrantes”. Si bien el IRS se negó en un principio a aceptar la solicitud del ICE, eventualmente decidió cooperar luego de que la agencia de inmigración redujera su alcance y asegurara que las 1,28 millones de personas estaban siendo investigadas por haber cometido el delito de permanecer en el país 90 días después de recibir la orden de deportación.

La jueza sugirió que el argumento de ICE resultaba sospechoso debido a que la agencia llegó a afirmar que solo una persona estaba “personal y directamente” involucrada en las 1,28 millones de investigaciones. De igual forma, Kollar-Kotelly comentó que el IRS no proporcionó en ningún momento una razón válida para justificar la decisión de llegar a un acuerdo de intercambio con ICE, y agregó que el motivo presentado por dicha agencia para solicitar las direcciones de los inmigrantes no era lo suficientemente sólido como para cumplir con los estándares legales que le permiten al IRS divulgar semejante información. “La solicitud del 27 de junio de ICE no proporcionó una razón o razones específicas de por qué la información tributaria solicitada era relevante para las investigaciones o procesos penales que estaba llevando a cabo”, escribió la jueza.