El Tesoro elige a Frank Bisignano como primer director ejecutivo del IRS

Publicado por Sabrina Martin 6 de octubre, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la designación de Frank Bisignano, actual titular de la Administración del Seguro Social, como primer director ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (IRS). La decisión introduce una nueva estructura de liderazgo destinada a modernizar la agencia tributaria y fortalecer la atención a los contribuyentes.

Un modelo inspirado en la gestión privada

La medida forma parte del esfuerzo del Gobierno por aplicar principios del sector privado en la administración pública. Bajo el nuevo esquema, el Tesoro continuará fijando las políticas tributarias, mientras que Bisignano se encargará de su ejecución y de las operaciones cotidianas del IRS, reportando directamente a Bessent, quien mantiene el cargo de comisionado interino.

De acuerdo con fuentes al tanto de la decisión, la propuesta de crear un puesto de director ejecutivo para el IRS fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha alentado a los secretarios del gabinete a adoptar un estilo de gestión empresarial dentro de las agencias federales. El objetivo, según dichas fuentes, es que el IRS funcione con mayor rapidez y eficiencia, tratando a los contribuyentes como clientes que merecen respuestas claras y un mejor servicio.

Un ejecutivo con experiencia en transformación institucional Bisignano cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito financiero. Antes de asumir en la Administración del Seguro Social, dirigió la empresa de procesamiento de pagos Fiserv y desempeñó cargos de alto nivel en JPMorgan Chase. Su experiencia liderando procesos de modernización tecnológica y mejoras operativas fue determinante en su selección.

Prioridades inmediatas del nuevo cargo

Entre las responsabilidades principales de Bisignano figuran la preparación para la temporada de impuestos de 2026, la implementación de la ley tributaria One Big Beautiful Bill, aprobada en julio, y la ejecución de mejoras tecnológicas pendientes desde hace tiempo. Esta legislación amplía deducciones por horas extras, propinas y beneficios para adultos mayores, y se espera que aumente los reembolsos el próximo año.

Durante su gestión en el Seguro Social, Bisignano promovió el uso de herramientas de inteligencia artificial para reducir los tiempos de espera y agilizar la atención en los centros de llamadas. Funcionarios del Tesoro indicaron que se prevé aplicar estrategias similares en el IRS, con el propósito de optimizar los indicadores de satisfacción de los contribuyentes y modernizar los procesos gubernamentales.