Texas: la publicación de una opinión disidente en el fallo de la redistribución de distritos pone el caso al rojo vivo

Publicado por Williams Perdomo 20 de noviembre, 2025

El juez Jerry Smith criticó duramente que un tribunal federal en El Paso bloqueó el uso del nuevo mapa congresional de Texas, una pieza clave en la estrategia del Partido Republicano para ampliar su bancada en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Smith acusó a su colega, Jeffrey Brown -autor de la opinión mayoritaria-, de “conducta judicial perniciosa”, en un extenso escrito de al menos 104 páginas en las que se refirió al caso.

“En mis 37 años como juez federal, esta es la conducta más escandalosa por parte de un juez que jamás haya visto en un caso en el que he participado”, escribió el juez Smith en el escrito obtenido por medios de comunicación como The Hill.

Su posición se conoció un día después de que se publicara la decisión, emitida por un panel dividido de tres jueces, que ordena que el estado utilice los distritos aprobados en 2021 mientras continúa el litigio.

En ese sentido, Smith explicó que la demora se debió a que el juez Brown se negó a esperar a que él terminara y, a su juicio, se apresuraron a emitir el fallo luego de que Smith dijera que no había concluido su parte del caso.

“El voto disidente resultante dista mucho de ser una obra maestra literaria. Sin embargo, si existiera un Premio Nobel de Literatura, la opinión del juez Brown sería una firme candidata”, escribió Smith.

De igual manera, Smith sostuvo que el fallo de la mayoría está “plagado de errores legales y fácticos, y acompañado de un flagrante abuso procesal”. Resaltó que rediseñar los distritos electorales del estado es el beneficio partidista. Señaló que Brown se equivocaba al concluir que los legisladores estatales son "más intolerantes que políticos".

“Todo es política, en ambos lados del espectro político. George y Alex Soros están metidos de lleno en esto”, escribió Smith

También recordó que el gobernador de California celebró la redistribución de distritos en Houston: “Gavin Newsom celebró por todo lo alto en Houston la victoria demócrata en la redistribución de distritos con la Proposición 50 (...) Eso lo dice todo: se trata de política partidista, lisa y llanamente”.

“La oscuridad se cierne sobre el Estado de Derecho. Sin duda, una noche turbulenta”, agregó el juez Smith.