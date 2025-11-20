Trump anuncia una reunión con “el comunista” Zohran Mamdani este viernes en la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que se reunirá este viernes con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien calificó nuevamente como “comunista”, en un mensaje publicado en Truth Social.

En el texto, Trump dijo: “El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto se facilitarán más detalles!”.

La reunión se produce tras meses de fuertes tensiones entre el presidente y Mamdani, una de las figuras más disruptivas del progresismo neoyorquino y de todo el país. Durante la campaña, Trump lo describió repetidamente como un “comunista” y advirtió que su elección llevaría a la “ruina” de Nueva York. También llegó a sugerir que podría deportarlo y amenazó con cortar fondos federales a la ciudad.

Por su parte, el alcalde electo capitalizó la confrontación con Trump para consolidar su imagen como referente progresista y opositor al propio presidente republicano. En su discurso de victoria, tras derrotar al exgobernador Andrew Cuomo, Mamdani llamó a Nueva York a convertirse en el ejemplo nacional para “derrotar al presidente”. Sin embargo, ya como ganador, también sostuvo que estaba dispuesto a trabajar con Washington si eso beneficiaba a los neoyorquinos.

El mensaje de Trump en Truth Social sugiere un posible deshielo o, al menos, una leve mejora en la relación con el alcalde. En declaraciones previas, el presidente había dicho que Mamdani quería reunirse y que ambos podrían “buscaremos una solución". La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, confirmó que las conversaciones para coordinar el encuentro estaban en marcha. El contenido exacto de la agenda del viernes permanece bajo reserva.