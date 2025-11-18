“Estoy profundamente avergonzado”: Larry Summers se aparta de los compromisos públicos luego de que se filtraran sus correos con Epstein

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de noviembre, 2025

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de Harvard, anunció este lunes que se apartará de todos sus compromisos públicos tras la divulgación de una serie de correos electrónicos que revelan una relación más íntima de lo previamente conocido con el fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un mensaje enviado a Politico, Summers, quien se desempeñó como secretario del Tesoro bajo el presidente Bill Clinton y como asesor principal del presidente Barack Obama, admitió que mantuvo comunicaciones impropias con el polémico magnate durante años. “Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, dijo. "Asumo toda la responsabilidad por mi decisión equivocada de continuar comunicándome con el Sr. Epstein. Mientras sigo cumpliendo con mis obligaciones docentes, me alejaré de los compromisos públicos como parte de mi esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí".

Los correos divulgados al público muestran que Summers buscó insistentemente el consejo de Epstein para cortejar románticamente a una mujer a la que describía como su aprendiz. En una de las conversaciones, Epstein llegó a referirse a sí mismo como el “wing man” (cómplice romántico) del economista.

Asimismo, en otro momento que generó indignación, Summers sugirió que, en conjunto, las mujeres tienden a tener un coeficiente intelectual inferior al de los hombres.

Parte de los mensajes entre Summer y Epstein se extendieron hasta 2019, mucho tiempo después de que el financista se declarara culpable en 2008 de cargos relacionados con prostitución y apenas un año después del reportaje del Miami Herald que reveló los abusos de Epstein contra menores.

El escándalo de los correos de Epstein ya ha generado reacciones políticas y una ola de críticas contra Summers, incluso en el Partido Demócrata.

Por ejemplo, la senadora demócrata Elizabeth Warren instó a diversas instituciones a cortar vínculos con Summers.

De acuerdo con Politico, la controversia deja en incertidumbre varios de los cargos que actualmente ocupa: un asiento en la junta directiva de OpenAI, su plaza como profesor permanente en Harvard, un rol como colaborador externo en el Center for American Progress (CAP) y un contrato como colaborador remunerado en Bloomberg News.

Consultados por la prensa, por ahora los voceros de estas organizaciones y del propio Summers evitaron pronunciarse públicamente salvo CAP, que explicó antes del comunicado que revisarían "las divulgaciones de la semana pasada para determinar los próximos pasos apropiados".