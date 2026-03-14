Países Bajos: una explosión frente a un colegio judío de Ámsterdam no deja heridos en medio de una "epidemia de antisemitismo"

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 14 de marzo, 2026

Una explosión ocurrida durante la noche del viernes afectó el muro exterior de un colegio judío en Ámsterdam, sin dejar heridos, informó este sábado la alcaldesa de la capital neerlandesa, Femke Halsema.

La policía, que ha iniciado una investigación, cuenta con imágenes de videovigilancia en las que se observa a un hombre colocando el artefacto explosivo, declaró Halsema en un comunicado citado por AFP.

"La policía y los bomberos acudieron rápidamente al lugar", en el barrio de Buitenveldert, al sur de Ámsterdam, y "los daños materiales son limitados", precisó. Los judíos de Ámsterdam se enfrentan "cada vez con más frecuencia al antisemitismo, y eso es inaceptable", denunció la alcaldesa, quien calificó lo ocurrido como un "acto cobarde de agresión".

Ataques nocturnos contra sinagogas en Europa

Este episodio se asemeja a otros ocurridos esta semana, también durante la noche, frente a sinagogas en Bélgica y en Países Bajos.

El viernes, tras la explosión registrada frente a una sinagoga en Róterdam, las autoridades neerlandesas informaron de la detención de cuatro jóvenes.

"Es terrible. El antisemitismo no tiene cabida en los Países Bajos", ha declarado en la red social X el jefe del Gobierno neerlandés, Rob Jetten.

El lunes, en Bélgica, una explosión sacudió una sinagoga en Lieja, causando daños materiales pero sin dejar heridos. La investigación quedó en manos de la Fiscalía federal belga, responsable de los casos relacionados con terrorismo, que 48 horas después señaló estar analizando un vídeo —posiblemente grabado por yihadistas— en el que se reivindica el ataque.

Israel denuncia una "epidemia de antisemitismo"

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció una "epidemia de antisemitismo" en Países Bajos. "¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?", se pregunta en un comunicado publicado en X en el que considera que "el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo".

Esta cadena de incidentes ocurre en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio, donde Israel mantiene un enfrentamiento directo con el régimen iraní y sus aliados en la región.

La tensión internacional derivada de esta disputa ha incrementado la sensibilidad en torno a actos de antisemitismo y ha generado preocupación entre las comunidades judías europeas, que temen un aumento de ataques vinculados al clima geopolítico actual.