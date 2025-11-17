Trump pide a los congresistas del GOP que publiquen los archivos de Epstein porque no tiene "nada que esconder" y se centren en las preocupaciones de los ciudadanos

Publicado por Israel Duro 17 de noviembre, 2025

Donald Trump hizo un llamamiento a los congresistas del GOP para que no caigan en la "trampa" demócrata con Jeffrey Epstein y den luz verde a la publicación de todos los archivos del difunto magnate. El presidente aseguró no tener "nada que esconder", a diferencia de relevantes miembros del partido Azul, por lo que pidió a los representantes conservadores pasar página y centrarse en las verdaderas preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.

Tras hacer declaraciones en este sentido a los periodistas en el Air Force One, Trump publicó un largo post en su cuenta de Truth Social donde dejaba meridianamente clara su postura: acabar con el ruido que provocan los rumores y filtraciones interesadas de los "lunáticos" demócratas sobre Epstein y centrarse en trabajar por los estadounidenses y recalcar los frutos de las políticas de de la Administración conservadora.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de hacer públicos los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical con el fin de desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el 'cierre' demócrata".

"NO ME IMPORTA"

De hecho, Trump aseguró que quienes tienen que estar seriamente preocupados el contenido oculto son "operativos demócratas" como Bill Clinton, Reid Hoffman o Larry Summers. Además, el presidente subrayó que el Departamento de Justicia ya ha hecho públicos "decenas de miles de páginas" sobre el caso y está investigando los nombres que aparecen en los archivos que pudieran haber incurrido en delitos.

"El Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre 'Epstein' y está investigando a varios operadores políticos demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein, y la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes puede tener todo lo que le corresponda legalmente, ¡NO ME IMPORTA!"

Centrarse en la economía, la inflación, la frontera y la seguridad ciudadana

El presidente pasó entonces a enumerar estas victorias que están quedando relegadas por el ruido mediático generado, entre otras cosas, por los archivos de Epstein:

"Lo único que me importa es que los republicanos vuelvan a centrarse en lo importante, que es la economía, la 'asequibilidad' (¡donde estamos ganando a lo grande!), nuestra victoria al reducir la inflación desde el nivel más alto de la historia hasta prácticamente cero, bajando los precios para el pueblo estadounidense, aplicando recortes fiscales históricos, consiguiendo billones de dólares de inversión en Estados Unidos (¡un récord!), reconstruyendo nuestro ejército, asegurando nuestras fronteras, deportando a los inmigrantes ilegales delincuentes, poniendo fin a la participación de hombres en deportes femeninos, deteniendo la transexualidad para todos, ¡y mucho más! A nadie le importaba Jeffrey Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo, lo habrían publicado antes de nuestra aplastante victoria electoral".

Por último, lamentó que algunos congresistas republicanos "han sido usados" por los demócratas en esta "trampa" y "no podemos permitir que esto suceda".