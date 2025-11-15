Pam Bondi designa a un fiscal para investigar las conexiones de Epstein con demócratas e instituciones

Publicado por Sabrina Martin 14 de noviembre, 2025

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes que Jay Clayton, fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, será el encargado de liderar una investigación sobre la relación pasada del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein con destacados demócratas e instituciones financieras.

El nombramiento llega en un contexto en el que la Administración del presidente Donald Trump ha estado bajo escrutinio por sus supuestos vínculos previos con Epstein, quien murió en 2019 mientras estaba bajo custodia en Nueva York. Según el presidente, la investigación podría abarcar desde el expresidente Bill Clinton hasta entidades como JPMorgan Chase, aunque previamente el Departamento de Justicia había señalado que una revisión exhaustiva no encontró evidencia suficiente para presentar cargos contra “terceros no acusados”.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Bondi elogió a Clayton como “uno de los fiscales más capaces y confiables del país” y aseguró que el Departamento abordará el caso “con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense”.

Trump apunta a figuras demócratas

El presidente Trump describió la investigación como una respuesta a lo que considera un intento de los demócratas por vincular su Administración con Epstein. A través de Truth Social, mencionó al expresidente Clinton, a Larry Summers —exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard— y a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y destacado donante demócrata, como posibles figuras involucradas.

“Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’”, afirmó Trump, calificando la situación de “otra estafa rusa” dirigida a los demócratas.