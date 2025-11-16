Marjorie Taylor Greene dice que espera una reconciliación con Trump

Publicado por Sabrina Martin 16 de noviembre, 2025

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, afirmó este domingo que espera lograr una reconciliación con el presidente Donald Trump, en medio de una disputa que escaló en los últimos días y que provocó un inusual choque público entre ambos.

Durante una entrevista en CNN, la presentadora Dana Bash le preguntó si consideraba posible una reconciliación y si veía un futuro político dentro del Partido Republicano en caso de que esa relación no se restableciera. Greene respondió que su compromiso con el perdón forma parte de su fe cristiana y que mantiene la disposición de avanzar.

“Desde luego, espero que podamos reconciliarnos… una de las partes más importantes de nuestra fe es el perdón. Y es algo con lo que estoy comprometida”, dijo, añadiendo que puede reconocer públicamente aquello de lo que se arrepiente y que busca dar ejemplo de cómo —según expresó— los estadounidenses deberían avanzar.

Un vínculo político que se ha tensado en los últimos meses

Greene ha sido una de las aliadas más visibles de Trump desde 2020. Su cercanía fue tal que llegó a considerarse entre las opciones para la vicepresidencia. Sin embargo, la relación se deterioró después de que Greene insistiera en que el Departamento de Justicia publicara los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, un tema que generó incomodidad dentro del partido y en el entorno del presidente.

El conflicto alcanzó un nuevo nivel el viernes, cuando Trump la descalificó públicamente, la acusó de traidora y anunció que respaldaría de manera “completa e inquebrantable” a cualquier rival conservador que compita contra ella en las primarias de 2026 del distrito 14 de Georgia.