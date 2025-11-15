Trump rompe vínculos con MTG: retira su respaldo y alienta un desafío en las primarias de su distrito

Publicado por Joaquín Núñez 15 de noviembre, 2025

Donald Trump retiró su apoyo a la congresista y antigua aliada Marjorie Taylor Greene. El presidente se expresó a través de Truth Social, donde describió a la republicana de Georgia como una "chiflada" que no para de "quejarse".

"Retiro mi apoyo y respaldo a la 'congresista' Marjorie Taylor Greene, del gran estado de Georgia", escribió el presidente en su red social.

"Todo lo que veo hacer a la 'chiflada' Marjorie es QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE. Todo parece haber empezado cuando le envié una encuesta en la que le decía que no se presentara a senadora ni a gobernadora, ya que tenía un 12 % de intención de voto y no tenía ninguna posibilidad (a menos, claro está, que contara con mi apoyo, ¡que no iba a conseguir!). Le ha dicho a mucha gente que está molesta porque ya no le devuelvo las llamadas, pero con 219 congresistas, 53 senadores, 24 miembros del gabinete, casi 200 países y una vida normal que llevar, no puedo atender todos los días las llamadas de una lunática que no para de despotricar", añadió.

Además, Trump sugirió que podría respaldar a un candidato para que desafíe a Greene en las primarias republicanas del distrito electoral número catorce de Georgia.

"Entiendo que personas maravillosas y conservadoras están pensando en presentar a Marjorie a las primarias en su distrito de Georgia, que ellos también están hartos de ella y de sus payasadas y, si se presenta la persona adecuada, contará con mi apoyo total e incondicional. Se ha ido muy a la izquierda, incluso ha aparecido en 'The View', con sus presentadores de bajo coeficiente intelectual que odian a los republicanos. Gracias por su atención a este asunto", sentenció.