Trump ordenará a Bondi investigar los vínculos de Epstein con Clinton y los bancos JP Morgan y Chase

Publicado por Just The News 14 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump dijo el viernes que ordenará a la fiscal general Pam Bondi que investigue al difunto agresor sexual convicto los vínculos de Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton y bancos, como JP Morgan y Chase.

"Ahora que los demócratas están usando el engaño de Epstein, involucrando a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso CIERRE, y de todos sus otros fracasos, pediré a la fiscal general Pam Bondi, y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase, y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué pasaba con ellos, y con él", publicó Trump en Truth Social.

"Esta es otra estafa de Rusia, Rusia, Rusia, con todas las flechas apuntando a los demócratas. Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein, y en su 'Isla'. Estad atentos!!!".

